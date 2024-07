Policías de Tehuacán se manifiestan para que ayuntamiento pague gastos médicos a uno de sus compañeros

Tehuacán. – Para exigir que el ayuntamiento de Tehuacán cubra los gastos médicos de uno de sus compañeros, quien sufre de cáncer, policías municipales se manifestaron en el área de Seguridad Pública, hasta lograr que las autoridades municipales llegaran a un acuerdo con la familia de su compañero. Ahí mismo señalaron que por parte de la comuna reciben un pésimo servicio médico, por lo que esperan un diálogo con la regidora y la directora de salud para abordar ese asunto.

Al concluir su turno la mañana de este martes, alrededor de 200 integrantes de la Policía Municipal se apostaron en las instalaciones de Seguridad Pública para iniciar una protesta en apoyo de su compañero Diego, quien ha enfrentado problemas de salud por cáncer, ante lo cual su familia tuvo que cubrir gastos médicos, análisis y tratamiento, lo que representó una suma económica superior a los 80 mil pesos.

La molestia de los uniformados surgió al enterarse que el ayuntamiento encabezado por Pedro Tepole Hernández no aceptaba cubrir esa cantidad, pese a que es deber del municipio proporcionar el servicio médico a sus trabajadores.

Fueron muchos los sacrificios que hizo la familia para pagar la atención de Diego, lo que dejó en una situación económica muy desgastada a sus familiares, quienes en varias ocasiones acudieron al ayuntamiento para solicitar el reembolso de ese recurso, sin obtener una respuesta favorable.

En solidaridad con su compañero y ante la posibilidad de que cualquiera de ellos puede, en algún momento pasar por esa misma situación, los oficiales decidieron realizar la protesta, esto sin afectar el trabajo de vigilancia para la ciudad, ya que la manifestación la realizaron al salir de su turno de trabajo.

Ante esa acción de los policías, se realizó una reunión de las autoridades municipales, con la familia del oficial con quienes se acordó hacer un primer pago de 30 mil pesos y los otros 50 mil se les entregarán por partes.

Tras ese convenio, los policías aceptaron levantar su protesta, expresando que el servicio médico para todos ha sido muy malo ya que en el Hospital Municipal no se cuenta con todos los servicios y actualmente los remiten a una clínica particular donde no se les brinda una atención adecuada.

Se hizo el compromiso de que habrá una reunión posterior con la regidora de salud a fin de abordar el tema de la atención médica y de ese modo conseguir que se les otorgue un servicio de calidad que incluya medicamentos y todo tipo de estudios o cirugías que requieran ya que actualmente lo pagan con sus propios recursos y el ayuntamiento tarda mucho tiempo en reembolsarles ese dinero.