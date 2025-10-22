Miércoles, octubre 22, 2025
Policías de Tlahuapan rescatan a joven secuestrada por su expareja, pese a tener orden de restricción

Isaí Pérez Guarneros

Autoridades municipales de Santa Rita Tlahuapan lograron rescatar con vida a una joven de 17 años identificada como Angélica Anahí Pérez Guevara, quien había sido privada de la libertad por su expareja, Henry Díaz Martínez, de 21 años, pese a que contaba con una orden de restricción derivada de una denuncia por violencia física.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, Magaly Guevara, ambas llegaron a su domicilio en la comunidad de San Miguel Tianguistenco alrededor de las 19:20 horas del martes, cuando una camioneta gris, presuntamente propiedad del padre del agresor, Marcelo Díaz de la Trinidad, se detuvo frente a ellas. Del vehículo descendieron dos mujeres que empujaron al suelo a Magaly Guevara, mientras Henry Díaz tomó por la fuerza a su expareja sentimental y la subió al vehículo para huir de la escena.

La madre de la joven contactó de inmediato a los servicios de emergencia a través del 911, lo que permitió activar el protocolo Alba para su búsqueda, especialmente por los antecedentes de violencia que ya tenía registrado el agresor.

Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, el ayuntamiento de Tlahuapan mantuvo coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar a la menor. En ese contexto, se informó que Díaz Martínez no solo contaba con denuncias por violencia física, sino también por violencia familiar.

Las autoridades estatales y municipales confirmaron que el secuestro ocurrió a pesar de la existencia de una orden de restricción a favor de Angélica Anahí, emitida tras comprobarse el riesgo de agresión.

Magaly Guevara añadió que su hija había recibido amenazas previas al secuestro, luego de denunciar a su expareja por violencia física y dejarle claro que no retomaría la relación sentimental que habían sostenido meses atrás. Según relató, Henry Díaz le advirtió que si no retiraba la denuncia y no regresaba con él, la “levantaría”.

Tras más de 12 horas de búsqueda, la FGE y el ayuntamiento de Tlahuapan confirmaron la mañana de este miércoles, cerca de las 11:00 horas, que la joven fue rescatada y reintegrada con su familia en su domicilio.

En las próximas horas se prevé que se amplíe la información sobre las investigaciones derivadas del caso, pues la violación de la orden de restricción y el presunto apoyo de familiares del agresor podrían derivar en una nueva causa penal, además de las denuncias por violencia física y secuestro.

