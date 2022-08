Policías de Tehuacán protestan para exigir aumento salarial de 10 por ciento

Tehuacán. Elementos de la Policía Municipal se manifestaron en la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, para exigir que se les aplique un incremento salarial de 10 por ciento, al indicar que llevan más de una administración sin tener un aumento a su sueldo, pero trascendió que la Comuna solo les ofrece 2 por ciento.

Ayer lunes, los policías que salieron de turno realizaron la protesta al indicar que ya están cansados de la promesa del incremento salarial, sin que se les cumpla por parte de las autoridades municipales, por lo cual pidieron que se cumpla de inmediato con ello puesto que solo les mienten, por lo que dieron un plazo de 24 horas para recibir la respuesta del ayuntamiento.

Según dijeron, desde el gobierno de Ernestina Fernández Méndez no han tenido más aumentos a su salario, por lo cual ya no pueden seguir con la misma percepción económica porque ese dinero no les alcanza para enfrentar todos sus gastos.

Los elementos policiacos revelaron que además existe un pago pendiente que no se les hace efectivo de forma retroactiva, por lo que pidieron al área de Recursos Humanos una explicación al respecto, lo cual fue tomado como un acto indebido por parte del director de Seguridad Pública, Fernando Mellado Bailón.

A decir de los policías, quienes prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias, el director sancionó a los elementos que fueron a pedir ese pago y hasta hubo amenazas de despido, por lo cual varios de ellos prefieren ya no participar en las protestas.

Por su parte el ayuntamiento emitió un comunicado sobre el tema, señalando que en el diálogo con los inconformes participaron representantes de la Regiduría de Gobernación y el director de Seguridad Pública.

Según el boletín, lo elementos policiacos solicitaron una mejora salarial, pero el documento no especifica el porcentaje que se pidió. Nuevo parque vehicular es otra de las solicitudes de la lista, así como una reunión con el regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan y el presidente municipal, Pedro Tepole Hernández.

El comunicado indica que tras el diálogo se acordó que las autoridades municipales darán una respuesta en días próximos, de modo que los policías regresaron a sus actividades normales.