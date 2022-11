Policías de Atempan detienen con violencia a menor de edad y luego lo liberan; pobladores protestan por esta acción

Ciudadanos del municipio de Atempan acusaron a policías de ese lugar de presuntamente incurrir en abuso de autoridad en contra de un menor de edad al que trataron de someter mediante el uso de la fuerza física.

La denuncia fue realizada a través de redes sociales mediante la que también circularon un video en el que se aprecia cómo dos policías municipales mujeres intentan supuestamente aprehender a un adolescente que porta un uniforme de una institución educativa.

En las imágenes se observa cómo el estudiante forcejea con las agentes de seguridad pública mientras estas lo toman de pies y manos, al parecer, para evitar que escape, aunque no se sabe con claridad la acción delictiva que las policías le achacaban

Junto al joven aparece otra persona, posiblemente su compañero de clase quien se queda impávido sin saber qué hacer para ayudar a su amigo, quienes se encontraban sobre la vía pública, en calles céntricas del municipio.

Usuarios de redes sociales aseguraron que el actuar de los policías municipales hacia los ciudadanos ha sido muy cuestionado pues hay malos tratos, acciones de prepotencia e incluso extorsiones, por lo que pidieron al alcalde Carlos Herrera González que ponga un alto para evitar más abusos por parte de la Policía Municipal que está a cargo del director Víctor Lagunes Márquez.

“Ingeniero Carlos Herrera, esto no es la primera vez que suceden este tipo de abusos de autoridad, esto no lo prometiste en campaña, a los habitantes nos hiciste creer que, era un gobierno de continuidad y no de arbitrariedades”, se escucha decir a la persona que grabó el video.

De acuerdo con información extraoficial, el joven incurrió en una falta administrativa de la que los pormenores se desconocen pero finalmente sí fue detenido y unas horas después liberado.

La Jornada de Oriente se comunicó con la Secretaría de Seguridad Pública del (SSP) del lugar para solicitar información pero el personal indicó que la solicitud se consultaría con los directivos e informarían posteriormente su respuesta.

Los inconformes también pidieron a las autoridades municipales informar si los agentes de seguridad pública cuentan con la aprobación de los controles de confianza y qué tipo de capacitación se les ha impartido.