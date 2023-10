Policías de Ajalpan pararon labores para exigir mejoras laborales y la destitución de su director

Ajalpan. Policías municipales pararon labores para exigir aumento salarial, la destitución del director Seguridad Pública, Julio César Moreno, así como la contratación de personal, ya que solo hay 40 integrantes para cuidar a más de 60 mil habitantes en todo el municipio, a lo que se suma que un alto porcentaje de poblaciones se encuentran en la Sierra Negra.

Tras dialogar con los inconformes, el regidor de gobernación Arturo Romero Ramos, reconoció que Ajalpan se ha convertido en un foco rojo por la escala de violencia que se vive en ese municipio, por lo cual dijo que es comprensible la molestia de los policías con quienes se comprometió a analizar sus peticiones y dar una respuesta mañana.

Al filo de las 7:30 de ayer, al momento del cambio de turno, cuando todos los policías se encontraban en las instalaciones del área, tomaron la decisión de manifestarse para exponer su inconformidad por las carencias que tienen y el mal trato que reciben de parte de sus superiores.

Citaron que el detonante para el paro fue la negativa de parte de las autoridades municipales para brindar apoyo a uno de los integrantes que se vio involucrado en un accidente y solicitó ayuda económica y legal, lo cual les hizo sentir que se encuentran trabajando en una labor de alto riesgo y sin el respaldo del ayuntamiento.

Una vez iniciada la manifestación resaltaron que no cuentan con todas las prestaciones de ley, además de que sufren de descuentos injustos, castigos por parte de sus superiores que no siempre tienen fundamento y un trato déspota de parte del director del área quien no tiene reparo en gritarles delante de los ciudadanos.

Solicitaron que se les autorice un aumento salarial, toda vez que su pago quincenal es muy bajo y de ningún modo compensa el trabajo y el peligro que corren, sobre todo si se toma en cuenta que en los últimos meses en Ajalpan se han cometido varias ejecuciones y delitos graves.

Hicieron notar que trabajan con un equipo deficiente, sin municiones y hace tiempo que no les dotan de uniformes, a lo que se suma que muchos de ellos recorren comunidades de la Sierra Negra en unidades que se encuentran en malas condiciones.

El regidor de gobernación se comprometió a analizar sus peticiones para darles una respuesta esta semana, pero dejó entrever que el director no será destituido. Reconoció que “el índice delictivo está subiendo, ellos piden en este caso el respaldo” y agregó que “tienen razón, Ajalpan estamos en foco rojo de la delincuencia”.

Respecto al salario, argumentó que el tabulador lo marca el programa FORTAMUN, por lo que no depende del ayuntamiento, pero hizo el compromiso de que se va a buscar la opción de aprobar un incentivo extra para los policías.

Para el viernes habrá una reunión nuevamente con los inconformes y darles respuesta a sus demandas; con ese compromiso los manifestantes accedieron a levantar el paro laboral y regresaron a sus actividades.

Los uniformados advirtieron que, si la respuesta no es de acuerdo con lo que ellos esperan, recurrirán nuevamente a las manifestaciones, ya que desde hace meses solo se les prometen mejoras, pero no les cumplen.