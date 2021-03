Policía que detuvo en Puebla a Lydia Cacho en 2005 acusa daño moral; no ha podido conseguir trabajo desde entonces

Verónica Chávez Cruz, una de las policías judiciales que en 2005 aprehendió en Puebla a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, acusó que, ante los señalamientos en su contra por parte de la comunicadora, no ha podido conseguir trabajo desde entonces y ha sido objeto de actos de discriminación y de hostigamiento.

La exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE) continua un proceso legal para ser restituida en su puesto de trabajo y que el organismo le pague los días caídos, y al tiempo, recordó que también sigue una demanda por daño moral en contra de la comunicadora.

El señalamiento de Chávez ocurre en el marco de la reciente aprehensión del ex gobernador Mario Marín Torres, por su probable responsabilidad en el delito de tortura en contra de la periodista, ocurrida a principios de febrero pasado.

En conferencia de prensa realizada es lunes, Chávez estuvo acompañada por su abogado José Luis Ramírez Téllez, quien refirió que la demanda por daño moral en contra de Cacho, la cual fue presentada a principios de este año, tiene la intención de restituir el daño moral en contra de su cliente, por lo que incluso se busca que la periodista le brinde también una disculpa pública.

Verónica Chávez recordó que ella y otra de sus compañeras recibieron a Cacho cuando fue trasladada de Cancún, Quintana Roo hacia Puebla, en el 2005, por carretera, suceso en el que la periodista acusó que fue torturada y agredida sexualmente por las dos agentes.

La ex policía comentó que, en su denuncia sobre el caso, la periodista la incluyó y ello le generó un daño moral, psicológico, laboral y económico, pues se vio orillada a tener que ocultarse y no poder trabajar formalmente.

“Yo siento que, así como ella defiende sus injusticias y los derechos humanos, sus derechos humanos, pues creo que también tengo que defender los míos porque gracias a sus acusaciones he sido discriminada, he sido perseguida, he sido juzgada, por eso estamos en espera de hacer justicia”, comentó.

Hay que recordar que la denuncia de Cacho derivó en una orden de aprehensión en contra de los elementos poblanos que la recibieron, sin embargo, en febrero pasado, Chávez ganó un amparo ante el Tercer Tribunal Colegiado de Puebla para evitar su detención, el cual está radicado en el expediente 257/2019.

La expolicía confíó en que la demanda sea resuelta a su favor y que con ello quede exonerada de los señalamientos en su contra realizados por Lydia Cacho, pues aseguró que, de esa forma, podrá llevar una vida sin sobresaltos y sin la necesidad de tener que esconderse, además de que espera que sea restituida en su puesto de trabajo.