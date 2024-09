Policía municipal, la autoridad de la que más desconfía la población en la zona urbana de Puebla: ENVIPE

En el área urbana de Puebla, la autoridad de la que más se tiene algo o mucha desconfianza es la policía preventiva municipal, así lo manifestó el 36.5 por ciento de la población de 18 años y más edad.

Respecto a 2023, es menos gente la que confía en dicha corporación, ya que en ese año era el 42.4 por ciento.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2024, la segunda autoridad con más desconfianza, con el 36.3 por ciento, es la policía estatal.

En tercer lugar está la Guardia Nacional, el 19.8 por ciento de las personas no confían en ella; en el ejército hay desconfianza del 13.3 por ciento de los radicados en la zona urbana y para el caso de la Marina es el 7.7 por ciento.

Por sexo, los hombres desconfían más de los policías estatales, así lo manifestó el 35.5 por ciento; mientras que de las mujeres, 40.9 por ciento están recelosas de la policía municipal.

Por otra parte, la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojó que en el área urbana de Puebla el delito más frecuente, según lo declarado por los entrevistados, es el robo o asalto en calle o transporte público, este incluye el atraco relacionado con una visita a un banco o cajero automático.

Después está el fraude, el cual abarca el bancario, dinero falso o uso de chequera, número de tarjeta o cuenta en el banco para hacer cargos o extraer dinero.

En tercer lugar se encuentra el robo total o parcial de vehículos, el cual abarca el hurto de sus accesorios, refacciones o herramientas. La extorsión está en cuarto sitio, y las amenazas verbales en quinto.

Asimismo, los habitantes manifestaron que las cinco conductas delictivas más frecuentes que observan en los alrededores de su vivienda, son la ingesta de alcohol en la calle, robos o asaltos frecuentes, consumo de droga, pandillerismo o presencia de bandas violentas, así como disparos frecuentes.

Mientras que de los problemas comunitarios que reportan, están los robos, la falta de agua, los baches o fugas del recurso hídrico, falta de alumbrado, delincuencia cerca de escuelas y pandillerismo violento.

Para las personas que habitan el área urbana de Puebla, el transporte público es percibido como el mayor espacio de inseguridad, así lo externó el 87.5 por ciento, otro punto son los cajeros automáticos en la vía pública, la calle, el banco, la carretera, el mercado, parques o centros recreativos, automóvil, escuela, centro comercial, su trabajo y por último, su vivienda, de esta última, solo el 25 por ciento la consideró un lugar no seguro.

Por lo anterior, 70.7 por ciento de los habitantes dejó de permitir que menores de edad salgan solos, 65.3 por ciento ya no usa joyas, 63.3 por ciento omite llevar dinero en efectivo, 58.3 por ciento no sale de noche y 47.6 por ciento no toma taxi.