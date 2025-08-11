Policía municipal de Puebla logra revalidar certificación internacional CALEA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla obtuvo la reacreditación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), al consolidar el cumplimiento de los máximos estándares internacionales en profesionalización y calidad en servicios de seguridad pública en la capital.

El proceso de reacreditación, alcanzado este 9 de agosto en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, reconoce la continuidad y cumplimiento, por cuatro años consecutivos, de 152 estándares profesionales evaluados mediante procesos remotos y auditorías especializadas.

La reacreditación CALEA exige una revisión exhaustiva de procedimientos internos, administración, operaciones y servicios de apoyo, garantizando que la SSC actúe bajo protocolos de primer nivel. El pasado abril la dependencia fue revisada en sus instalaciones por dos auditores internacionales, quienes evaluaron la solidez de sus políticas, procesos administrativos y operativos, así como sus modelos de capacitación y mejora continua.

Durante la última fase, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, presentó ante los comisionados y delegados mexicanos de CALEA la Audiencia de Revisión, donde se expusieron los avances en equipamiento y profesionalización del cuerpo policial. Los temas tratados incluyeron la formación de personal, la implementación de nuevas tecnologías y mejoras estratégicas en las operaciones municipales.

Tras el aval del organismo internacional, la mesa directiva de CALEA otorgó la reacreditación a la SSC, se reafirmó el compromiso de la actual administración de mantener el cumplimiento de estándares de calidad global en infraestructura operativa y el desarrollo profesional de sus elementos.