Policía ignora llamado de mujeres en peligro en zona limítrofe Puebla-San Andrés Cholula

Policía y servicios de emergencia ignoraron llamado de mujeres en peligro en la línea limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, donde existe un conflicto por la jurisdicción por la zona.

Un hombre con una máscara de payaso y un machete persiguió a una joven a la altura del Río Atoyac y el periférico, cuando ésta se detuvo a dar de comer a perros. Aunque llamó al número 911 el auxilio policiaco nunca llegó.

Más tarde su hermana acudió al lugar para filmar el lugar de los hechos y hacer una denuncia mediática, pero el mismo hombre intentó alcanzarla. Entre ambas reunieron 4 números de reporte del número 911 de cuatro operadores diferentes, que no fueron atendidos.

El video con el que Isabel denunciaba los hechos ocurridos — ayer 22 de julio a las 5 de la tarde– en su sitio de Facebook fue interrumpido cuando el mismo agresor de su hermana caminaba con el arma hacia ella.

En su transmisión, Isabel llamó la atención sobre las condiciones de la vialidad que su hermana tiene que atravesar para llegar a su lugar de trabajo en la zona de Lomas de Ángelópolis, cuya estrecha banqueta tiene a un lado una barranca donde corre el río y al otro el arroyo vehicular del Periférico, lo que incrementaba el peligro ante un ataque inminente.

“Mi hermana trabaja en Lomas de Angelópolis y camina por el periférico como muchas otras mujeres y personas que ahí trabajan y llegan a pie o en bicicleta. Si ella hubiera corrido en la dirección equivocada pudo haber sido atropellada y si el sujeto la alcanzaba habría terminado en una desgracia” sostuvo en su relato.

“Después de varias llamadas desde las cinco hasta las nueve de la noche nunca se atendió nuestro llamado de urgencia. Estoy desesperada porque no sé qué hacer, a quién acudir y porque dónde se supone debería acudir no respondieron. No alcancé a grabar más porque también fuimos perseguidos”, citó.