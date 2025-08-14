Policía Forestal deshabilita cinco hornos ilegales de carbonización de madera en San Nicolás de los Ranchos

Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, policías forestales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inhabilitaron esta mañana cinco hornos clandestinos utilizados para carbonizar madera obtenida mediante tala ilegal.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una columna de humo proveniente de los hornos, los cuales estaban en plena operación. Ante ello, fue necesario sofocar el fuego que se empleaba para deshidratar las pilas de madera.

Según las autoridades, los artefactos correspondían a hornos de tierra, construidos con varias pilas de leños acomodadas para permitir la circulación del aire. Posteriormente, estas se cubren con barro o tierra, dejando pequeñas aberturas para la entrada de oxígeno. Una vez sellada la estructura, se enciende fuego en algunos trozos de madera; el calor, retenido en el interior, provoca la deshidratación de los leños.

Fue en pleno desarrollo de este proceso que los hornos fueron localizados. Tras extinguir las llamas, la Policía Forestal procedió a deshabilitarlos para impedir que volvieran a utilizarse.

Las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que iniciará las investigaciones correspondientes. Por el momento, las autoridades no han informado si en el lugar se hallaron vehículos o herramientas vinculadas con la tala ilegal.

Cabe recordar que el pasado viernes, autoridades poblanas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, localizaron otros hornos clandestinos en el Parque Nacional La Malinche. Durante ese operativo también se aseguró un vehículo que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera, un arma de fuego y una motosierra utilizada para la extracción de los leños.

Tanto esos hornos como los deshabilitados este jueves presuntamente eran empleados para la producción de carbón vegetal destinado a su venta en mercados locales. La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones de ambos casos, registrados con menos de una semana de diferencia.