Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasEstado

Policía Forestal deshabilita cinco hornos ilegales de carbonización de madera en San Nicolás de los Ranchos

Policías forestales inhabilitan hornos ilegales para carbón vegetal en San Nicolás de los Ranchos.
Policías forestales inhabilitan hornos ilegales para carbón vegetal en San Nicolás de los Ranchos.
Isaí Pérez Guarneros

Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, policías forestales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inhabilitaron esta mañana cinco hornos clandestinos utilizados para carbonizar madera obtenida mediante tala ilegal.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una columna de humo proveniente de los hornos, los cuales estaban en plena operación. Ante ello, fue necesario sofocar el fuego que se empleaba para deshidratar las pilas de madera.

Según las autoridades, los artefactos correspondían a hornos de tierra, construidos con varias pilas de leños acomodadas para permitir la circulación del aire. Posteriormente, estas se cubren con barro o tierra, dejando pequeñas aberturas para la entrada de oxígeno. Una vez sellada la estructura, se enciende fuego en algunos trozos de madera; el calor, retenido en el interior, provoca la deshidratación de los leños.

Fue en pleno desarrollo de este proceso que los hornos fueron localizados. Tras extinguir las llamas, la Policía Forestal procedió a deshabilitarlos para impedir que volvieran a utilizarse.

Las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que iniciará las investigaciones correspondientes. Por el momento, las autoridades no han informado si en el lugar se hallaron vehículos o herramientas vinculadas con la tala ilegal.

Cabe recordar que el pasado viernes, autoridades poblanas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, localizaron otros hornos clandestinos en el Parque Nacional La Malinche. Durante ese operativo también se aseguró un vehículo que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera, un arma de fuego y una motosierra utilizada para la extracción de los leños.

Tanto esos hornos como los deshabilitados este jueves presuntamente eran empleados para la producción de carbón vegetal destinado a su venta en mercados locales. La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones de ambos casos, registrados con menos de una semana de diferencia.

Temas

Más noticias

Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...
Ciencia y tecnología

Hallan fósil de ballena que vivió en Australia hace 26 millones de años

La Jornada -
Canberra. Investigadores en Australia descubrieron una antigua ballena con dientes afilados que habitó los mares de ese territorio hace 26 millones de años. El fósil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:54

Detienen en EU al ex director de Pemex Carlos Treviño; será juzgado en México: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Treviño Medina, ex director...

Detectan “cobro de piso” en centros comerciales de Huejotzingo; ya se identificó a los autores: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó este lunes en conferencia de prensa, que la dependencia ya identificó a...
00:00:51

Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció este lunes que la administración estatal no cuenta con la tecnología necesaria en los penales de Puebla...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025