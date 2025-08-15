Policía Forestal deshabilita cinco hornos ilegales de madera en San Nicolás de los Ranchos 

Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, policías forestales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inhabilitaron la mañana del jueves cinco hornos clandestinos utilizados para carbonizar madera obtenida mediante tala ilegal.

De acuerdo con el reporte de los oficiales, se detectó una columna de humo proveniente de los hornos, los cuales estaban en operación. Ante ello, fue necesario extinguir el fuego que se utilizaba para deshidratar pilas de madera.

Según las autoridades, los artefactos funcionarían como hornos de tierra, los cuales se arman con varias pilas ordenadas para que el aire circule en su interior. Tras ello, esta pila se cubre con barro o tierra para que el oxígeno solo entre por pequeñas aberturas.

Con esta estructura hecha, se enciende un poco de fuego alrededor de algunas pedazos de madera para que el calor, el cual queda encerrado por la estructura que lo cubre, comience a deshidratar la madera.

Fue en este proceso que los hornos fueron descubiertos. Tras extinguir el fuego, los agentes de la Policía Forestal inhabilitaron los hornos para evitar que estos vuelvan a ser utilizados.

Además, las evidencias fueron presentadas ante el Ministerio Público federal para que inicie las investigaciones por el hallazgo.

Por otra parte, las autoridades no han precisado si encontraron algún vehículo o herramienta relacionada con la tala ilegal de árboles.

Cabe recordar que el pasado viernes, las autoridades poblanas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de Tlaxcala localizaron otros hornos clandestinos de madera en el Parque Nacional La Malinche.

Durante dicho operativo, las autoridades encontraron también un vehículo que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera, así como un arma de fuego y una motosierra utilizada para la extracción de los leños.

Estos hornos, así como los inhabilitados el jueves, presuntamente eran utilizados específicamente para la creación de carbón vegetal que luego es vendido en mercados locales.

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones de ambos casos registrados en menos de una semana.