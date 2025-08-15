Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasEstado

Policía Forestal deshabilita cinco hornos ilegales de madera en San Nicolás de los Ranchos 

Policías forestales inhabilitan hornos ilegales para carbón vegetal en San Nicolás de los Ranchos.
Policías forestales inhabilitan hornos ilegales para carbón vegetal en San Nicolás de los Ranchos.
Isaí Pérez Guarneros

Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, policías forestales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inhabilitaron la mañana del jueves cinco hornos clandestinos utilizados para carbonizar madera obtenida mediante tala ilegal. 

De acuerdo con el reporte de los oficiales, se detectó una columna de humo proveniente de los hornos, los cuales estaban en operación. Ante ello, fue necesario extinguir el fuego que se utilizaba para deshidratar pilas de madera. 

Según las autoridades, los artefactos funcionarían como hornos de tierra, los cuales se arman con varias pilas ordenadas para que el aire circule en su interior. Tras ello, esta pila  se cubre con barro o tierra para que el oxígeno solo entre por pequeñas aberturas.  

Con esta estructura hecha, se enciende un poco de fuego alrededor de algunas pedazos de madera para que el calor, el cual queda encerrado por la estructura que lo cubre, comience a deshidratar la madera.  

Fue en este proceso que los hornos fueron descubiertos. Tras extinguir el fuego, los agentes de la Policía Forestal inhabilitaron los hornos para evitar que estos vuelvan a ser utilizados.  

Además, las evidencias fueron presentadas ante el Ministerio Público federal para que inicie las investigaciones por el hallazgo.  

Por otra parte, las autoridades no han precisado si encontraron algún vehículo o herramienta relacionada con la tala ilegal de árboles.  

Cabe recordar que el pasado viernes, las autoridades poblanas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de Tlaxcala localizaron otros hornos clandestinos de madera en el Parque Nacional La Malinche.  

Durante dicho operativo, las autoridades encontraron también un vehículo que transportaba 2.3 metros cúbicos de madera, así como un arma de fuego y una motosierra utilizada para la extracción de los leños.  

Estos hornos, así como los inhabilitados el jueves, presuntamente eran utilizados específicamente para la creación de carbón vegetal que luego es vendido en mercados locales.  

La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones de ambos casos registrados en menos de una semana.  

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía Forestal deshabilita cinco hornos ilegales de carbonización de madera en San Nicolás de los Ranchos

Isaí Pérez Guarneros -
Durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santiago Xalitzintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, policías forestales de la Secretaría de...
00:00:54

Detienen en EU al ex director de Pemex Carlos Treviño; será juzgado en México: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Treviño Medina, ex director...

Detectan “cobro de piso” en centros comerciales de Huejotzingo; ya se identificó a los autores: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó este lunes en conferencia de prensa, que la dependencia ya identificó a...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025