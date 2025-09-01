Policía detiene a cuatro mujeres que a martillazos dañaron la fuente de San Miguel

Cuatro mujeres, integrantes de la colectiva Morras Histéricas e Históricas, fueron detenidas la tarde del sábado por elementos de la Policía Estatal, luego de ser señaladas de ocasionar daños a martillazos en la Fuente de San Miguel, localizada en el zócalo de la capital poblana.

La detención se produjo alrededor de las 15 horas, después de que los agentes acudieron al lugar tras recibir reportes de que un grupo de manifestantes golpeaba con herramientas metálicas la estructura del monumento.

De acuerdo con testimonios, algunos transeúntes intentaron frenar la acción de las jóvenes, lo que originó una confrontación verbal y física con las integrantes de la colectiva. En grabaciones difundidas en redes sociales se observa a un hombre con mochila de repartidor de la aplicación Rappi acercarse a las manifestantes y comenzar a agredirlas, lo que incrementó la tensión en la zona.

Posteriormente, uniformados intervinieron y detuvieron a cuatro mujeres presuntamente relacionadas con los daños, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Recta a Cholula para responder por el delito de daño al patrimonio histórico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, la fuente registró desprendimientos en varias secciones, alteraciones en un injerto que había sido restaurado previamente, agua teñida con colorantes y pintas con pintura en la parte externa del tazón.

Frente a estos hechos, la Gerencia del Centro Histórico anunció que presentará una denuncia formal para dar seguimiento a la evaluación de las afectaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las detenidas participaron en la marcha convocada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la cual partió desde la Comisión de Búsqueda del Estado y concluyó en el corazón de la capital. Durante la jornada, los colectivos reiteraron la exigencia de justicia y de atención a la crisis de desapariciones en el país, subrayando que esta conmemoración se realizó de manera simultánea en otras entidades y a nivel internacional.

Un día después de la detención, las cuatro jóvenes fueron liberadas bajo la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte denunciante, que en este caso corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El compromiso consiste en reparar los daños ocasionados al monumento a fin de que el organismo desista de continuar con la acción penal.

El abogado de una de las implicadas, Iván Michelle Díaz, explicó que dicho acuerdo beneficiaría a todas las jóvenes, aunque fuentes cercanas al caso precisaron que, hasta el momento, solo dos de ellas han aceptado esa alternativa, mientras que las otras valorarán si se adhieren o no.

No obstante, permanece pendiente la definición de su situación jurídica en un plazo máximo de 48 horas, respecto de la denuncia presentada por la Gerencia del Centro Histórico ante la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE).

