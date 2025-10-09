Policía Cibernética reportó 111 casos de fraude con llamadas internacionales

De enero a septiembre la Policía Cibernética reportó 111 casos de ofertas laborales falsas y esquemas de inversión en Puebla, a través de llamadas telefónicas con prefijos internacionales.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, emitió una alerta sobre un aumento en los ciberdelitos para cometer fraudes, extorsiones y robo de información, desde al menos 20 números telefónicos distintos.

Explicó que los delincuentes están aprovechando bases de datos filtradas y plataformas digitales para enmascarar sus números telefónicos con prefijos de países como Chile (+56), Colombia (+57), Perú (+51), España (+34), Estados Unidos (+1), Canadá (+1), entre otros.

El funcionario estatal destacó que el objetivo de los ciberdelincuentes es simular ser reclutadores, empresas o instituciones para engañar a las víctimas.

Informó que las principales modalidades detectadas son: Ofertas laborales falsas; esquemas de inversión ficticia, suplantación de identidad de empresas; robo de información personal y financiera; solicitud de pagos bajo la apariencia de trámites administrativos; y persuasión para la instalación de software malicioso en los dispositivos.

Ante lo expuesto, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones, como ignorar llamadas y mensajes de números no reconocidos, no devolver llamadas, no abrir enlaces, ni descargar archivos de origen dudoso, y bloquear y reportar cualquier número sospechoso.

Estrategia antiextorsión evita pérdidas por 12.1 mdp

En un segundo tema, el secretario Francisco Sánchez González destacó los resultados de la Estrategia Estatal Contra la Extorsión, implementada en coordinación con el Gobierno Federal.

A través del número telefónico de Denuncia Anónima 089, informó que se atendió un total de 2 mil 455 llamadas por extorsión, fraude y extorsión en el periodo del 7 de julio al 30 de septiembre de 2025.

En el desglose de los reportes, explicó que mil 891 llamadas fueron por extorsión, 478 por fraude o estafa y 86 por extorsión.

El funcionario resaltó que la atención oportuna y el acompañamiento de los operadores del 089 fueron clave para que 2 mil 178 casos no se consumaran (el 88.7% del total).

Durante el mes de septiembre, precisó, se logró evitar la entrega de 12 millones 119 mil 645 pesos a los delincuentes, cifra que subraya la efectividad de los protocolos de manejo de crisis y atención.

Como parte de las acciones de contención, también informó el aseguramiento de 234 equipos telefónicos en operativos coordinados en los penales de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango, Acatlán de Osorio, San Pedro Cholula y Huejotzingo.