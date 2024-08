Podría FGR llamar a EPN por Ayotzinapa: AMLO; “no protejo a nadie”

Ciudad de México. Si la Fiscalía General de la República lo considera pertinente, podría llamar al expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y la construcción de la denominada verdad histórica, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dijo que la FGR determinó que como hay una declaración del ex procurador General de la República, Jesus Murillo Karam, donde se atribuye a él y al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, toda la responsabilidad, no se involucró al expresidente.

Tras reconocer que hay un testimonio de Zerón en el que señala que la verdad histórica se construyó en reuniones donde participaban Peña y los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, López Obrador dijo que “como sale este tema, sus adversarios afirman que con el propósito de insinuar que yo protejo al licenciado Peña Nieto.

“Mis adversarios le buscan pero yo no protejo a nadie, no soy tapadera de nadie. no establezco relaciones de complicidad con nadie. Al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad. No vamos a utilizar de ninguna manera a chivos expiatorios ni lo que antes aplaudían los medios, lo espectacular”.

Sin embargo, convocó a Zerón para aclarar su postura porque, argumentó Obrador, él es acusado de ser quien coordinó a los torturadores para que declararan lo que le convenía al gobierno en ese entonces. “Si él recibió instrucciones, que lo de por escrito y que se entregue a la autoridad. El que nada debe nada teme, ¿Para que se va a Israel a protegerse?

Recordó que ha enviado dos cartas a dos primeros ministros de Israel para que nos ayuden porque cómo va a estar Israel protegiendo a quienes son presuntamente responsables de tortura, de violación de derechos humanos, de desaparición de jóvenes y no ha habido respuesta. ¿ Por qué se le protege al señor Zerón en Israel?