Las premoniciones de Vicente Fox, luego del triunfo de AMLO en 2018, se cumplieron. La del raquítico presupuesto: <<Andrés sé cómo te sientes, se siente una gran alegría al ganar y triunfar, pero también es una gran responsabilidad…Cuentas con muchas cosas para sacar adelante este enorme reto de seis años de trabajo junto con los mexicanos…Fox Quesada comentó que no todo es alegría como Presidente electo, debido a que le da la mala noticia de que tiene un raquítico presupuesto, que al igual que él enfrentará esta situación, que no es fácil querer hacer mucho con tampoco (¿tan poco?) y en este punto, insistió se finca el éxito de su gobierno>>; y, la del buen deseo: <<…que la historia lo recuerde como buen Presidente y “que nos calles la boca a quienes no creíamos en ti”…>>. (México ansiaba la alternancia al igual que en 2000: Vicente Fox (debate.com.mx)). La elección del 2 de junio con sus arrolladores resultados demostró que el pueblo mexicano valoró bien la gestión de López Obrador a pesar de recibir el país con “raquítico presupuesto” y, les calló la boca a quienes no creen en él, con una elección llevada a cabo por el INE, con observadores internacionales y, pacífica, al punto de hacer fracasar el pronóstico de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado emitió una alerta: (La Jornada: Alertan por posible violencia).

Después de conocerse los resultados oficiales de la elección aparecieron en labor abierta, oponiéndose a la voluntad popular expresada en las urnas, los <<poderes fácticos>> con la intención de preservar el statu quo que conviene a sus intereses, perfectamente asociados con los de la oposición. Aparecen, para confrontar a la democracia cuya esencia se asienta, por antonomasia, en la voluntad y los intereses del pueblo. Ricardo Tirado distingue entre “los simples grupos de poder y los desafiantes poderes fácticos”. Dice: <<Los grupos de poder tienen muchos recursos (son bancos, grandes empresas, medios de comunicación, agrupaciones gremiales de empresarios, centrales sindicales, iglesias), y su control les permite, en ocasiones, transgredir leyes y desobedecer decisiones públicas relevantes o incluso rutinariamente en cuestiones de relativa importancia. Pero el gobierno, usando sus capacidades institucionales y respetando el debido proceso, puede poner fin a esas situaciones anómalas haciendo que vuelvan al orden, reparen el daño y cumplan la sanción correspondiente. En síntesis, pese a su poderío, esos grupos son sometibles al orden legal. Los Poderes Fácticos (PF) son también grupos de poder, pero con un añadido que cambia su naturaleza: tienen un poder cuasimonopólico sobre un bien que suele traducirse en una potencia irreductible a derecho. Aunque permanente y trascendentemente violan la legalidad, el Estado no puede someterlos y ellos continúan promoviendo sus intereses y preferencias y contribuyendo a dar al país el rumbo político que les conviene. Por eso son PF: el meollo de su gran poder es una cuestión fáctica sin respaldo legal. Disponen de regímenes excepcionales; son, literalmente, actores privilegiados>>. (Poderes fácticos – Prontuario de la democracia (unam.mx)).

La reacción inmediata de un poder fáctico frente a la contundente victoria electoral de Claudia Sheinbaum, provino de “los mercados”. Es necesario distinguir el significado en singular y plural de esta expresión, pues aluden a cosas diferentes. El mercado, es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos, que llegan a acuerdo entre el producto o servicio y el precio que se cobra por éste. Los mercados, aluden al mercado financiero o de capitales, es decir, el espacio físico o sistema virtual en el que convergen compradores y vendedores de instrumentos financieros para su intercambio, como las acciones de las empresas. Los mercados más relevantes son los de deuda de acciones y el cambiario o de divisas; este último es en el que se negocian las distintas monedas extranjeras, cuya principal vertiente en México es la especulación con la paridad cambiaria del peso frente al dólar estadunidense. Más información de “los mercados” puede verse: (https://actividadeseconomicas.org/que-es-el-mercado-y-los-tipos-de-mercado-en-economia/). Según este artículo, el detalle sobresaliente que los caracteriza es que <<los mercados son muy importantes pues determinan el tipo de la economía>>. De modo que la reacción adversa de “los mercados” frente a un acontecimiento político como el resultado electoral, obliga a analizar la relación que guardan, o deben guardar, política y economía; y, por extensión, entre democracia y mercado.

La actuación de los poderes fácticos es parte medular del plan dibujado por Jorge Castañeda en cuatro fases: guerra sucia, desconocimiento de los resultados de la elección, impugnación ante los tribunales y, golpe de estado. Para la interfase entre las primeras dos, los medios de difusión masiva, a través de sus voceros y analistas, amparados en el derecho a la libertad de expresión, anticiparon la “catástrofe” del día siguiente: <<Hoy que estamos en la víspera del mayor proceso electoral en la historia de México, el domingo, hay que ir pensando en el día siguiente, lunes 3 de junio, cuando desde la noche anterior se conozca el nombre de la próxima presidenta de México. Y lo digo porque la perdedora no lo reconocerá, lo que es entendible y hasta manejable, pero sus seguidores, por millones, tampoco, pues la polarización cultivada por el presidente López Obrador en cinco años y medio, ahí está, encarnada en los partidarios de una y otra, lo que puede salirse de control. Y gritarán fraude pues solo están dispuestos a aceptar la victoria de su candidata y la derrota de la adversaria, independientemente de la ganadora. Por eso, ambas, vencedora y vencida deben tener resuelto el escenario del lunes, pues sus legiones están solo dispuestas a aceptar el triunfo, lo mismo que sus abanderadas y de no ser así, llegar a lo no visto en un conflicto postelectoral en el México moderno>>. (Pensar en el lunes, que esto no se desmadre (msn.com)).

Otra vertiente “del desmadre” es propalar la visión catastrofista del populismo -que la oposición utilizó durante el sexenio para descalificar la labor del presidente- mediante una narrativa que lo describe caótico e incomprensible para el intelecto, basada en la mezcla arbitraria de categorías conceptuales que hacen, de este discurso catastrofista, un galimatías: <<El peor fenómeno político de nuestro tiempo es el populismo. Su análisis dejó atrás la disputa entre capitalismo y socialismo, y entre izquierda y derecha. Va mucho más allá de cualquier geometría ideológica, corriente doctrinal, y forma de gobierno. Ningún país está exento de padecer esta catástrofe política. México tampoco. (…). El líder populista llega al poder mediante el voto popular, y destruye las instituciones públicas argumentando que son corruptas y no atienden al pueblo. De hecho, la palabra “pueblo” es la punta de lanza más utilizada. Expresiones como “somos el pueblo”, “actuamos a nombre del pueblo” o “el pueblo es sabio”, son parte de un lenguaje hostil utilizado para debilitar la democracia y sus instituciones públicas. Además, pone especial interés en destruir el sistema de partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha>>. (El populismo destruye países (msn.com)).

Las noticias falsas dadas por “especialistas” se hicieron comunes por vía del discurso fáctico, sin análisis y contra indicadores sociales: (Candidata Xóchitl Gálvez es la favorita para ser presidenta de México: Aol y Jones Consultores (msn.com)). La arenga de la candidata en su cierre de campaña, en consonancia, promovía una creencia falsa: <<En su cierre de campaña en busca de la Presidencia de la República, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, expresó que están muertos de miedo en Palacio Nacional; están temblando porque saben que los buenos somos más y estamos hartos; ya nos cansamos de sus mentiras, de tanta muerte, de tanta y tanta injusticia>>. (https://www.jornada.com.mx/2024/05/30/politica/005n1pol). Es decir, toda una estrategia que combinó la actuación sincronizada de la candidata opositora y los medios, como poder fáctico, para crear una ambientación “analítica” de catástrofe antes de la elección. Lanzándose contra sus resultados, aparecen “los mercados” haciéndose sentir, claro, sin separarse de la difusión mediática: <<El peso mexicano retrocede con fuerza en los mercados de divisas ante la victoria electoral de Claudia Sheinbaum en las elecciones de este domingo. La divisa se cambia a 17,59 unidades por dólar, con un descenso de 3,3% frente a las 17,012 del viernes, la mayor caída en cuatro años. La candidata oficialista, protegida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ganado las elecciones con cerca de 30 puntos porcentuales de diferencia, según las proyecciones, una victoria que, además de convertirle en la primera mujer presidenta del país, le podría dar un notable control sobre los resortes económicos>>. (El peso mexicano sufre la mayor caída en cuatro años ante la posible ‘supermayoría’ de Sheinbaum (msn.com)) Es decir, este poder fáctico está alineado con la oposición en tanto compartiendo intereses ambos pretenden, por lo menos, evitar la súper mayoría en cámaras que podría cristalizar el Plan C, propuesto por el presidente y que, ahora, tendrá la posibilidad de continuar Sheinbaum.

En esta andanada fáctica participan viejos grupos financieros de infausta memoria en los procesos electorales de México, como Monex: <<La divisa mexicana sigue reflejando el nerviosismo de los inversores por los resultados electorales en México, debido a la incertidumbre sobre los cambios que promoverá la nueva administración en los próximos meses y ante la posibilidad de que se aprueben las reformas judicial y electoral y sobre órganos autónomos>>. (Peso se deprecia; hay cautela por reforma al Poder Judicial (msn.com)). Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo para combatir la corrupción de funcionarios públicos, incluyendo los del Poder Judicial Federal, aprobadas por los ciudadanos en la elección dándole los mecanismos para llevarlas a cabo; los mercados, quieren impedirlas con la finalidad de mantener el control sobre “los resortes económicos” que les permiten el control y manejo esencial de la economía del país –“determinan el tipo de la economía”- que ha creado la desigualdad social y económica que vivimos; o sea, el tipo de economía es la fuente real de la problemática que nos está conduciendo a la degradación de la convivencia humana. La polarización económica origina la polarización ideológica sobre el tipo de sociedad que queremos construir. (Asusta a inversionistas mayoría de Morena en cámaras: Intercam (msn.com)).

En este escenario creado mediáticamente como caldo de cultivo para asustar a la población desinformada -susceptible de ser empujada al caos político- aparecen otros poderes fácticos. Coparmex se ocupa de promover, ante la virtual candidata electa, lo que denomina “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo” cuyas propuestas son idénticas a las banderas que utilizó en campaña la oposición: <<1.- Seguridad, justicia, paz, educación de calidad, salud para todos y transición hacia energías limpias. 2.- Necesidad de respetar a las instituciones y al Estado de Derecho para atraer inversiones. 3.- Integrar a los trabajadores informales a la economía formal, ya que son quienes reciben los salarios más bajos y carecen de seguridad social>>. Dicho acuerdo “fue firmado y respaldado por candidatos a puestos de elección popular, representantes de organizaciones civiles, académicos y por nuestros propios presidentes de centros empresariales”. (‘No cabe más división ni polarización’: Coparmex tras triunfo de Sheinbaum (msn.com)). La Iglesia católica, como poder fáctico que actuó burlando la ley al permitir que los sacerdotes hicieran propaganda política a favor de una candidata desde el púlpito, ahora institucionalmente hace diez peticiones a la ganadora: <<La Arquidiócesis Primada de México indicó que las propuestas vertidas están encaminadas a la búsqueda del bien común y la promoción de una sociedad más justa y humana>>. El decálogo plantea: 1. Respeto. Que desde el gobierno se respete la dignidad de toda persona, sin discriminación alguna, y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. 2. Diálogo. Que el nuevo gobierno cultive un espíritu de diálogo abierto y constructivo con todos los sectores de la sociedad, escuchando atentamente las diversas voces. 3. Libertad religiosa. Que proteja y promueva la libertad religiosa, permitiendo a los ciudadanos profesar y practicar su fe sin obstáculos. 4. Defensa del bien común. Que se anteponga el bien común al interés particular, trabajando por el desarrollo integral de toda la población.5. Escucha. Que el gobierno esté atento a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y responda con diligencia y compasión. 6. Atención a los más vulnerables. Que se priorice la asistencia y el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como los pobres, los enfermos y los marginados. 7. Dar valor a la vida. Que se defienda y promueva el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando toda forma de atentado contra ella. 8. Ecología y medio ambiente. Que el nuevo gobierno adopte medidas efectivas para cuidar y proteger el medio ambiente, fomentando un desarrollo sostenible y siendo respetuoso de los ecosistemas naturales. 9. Luchar por la paz. El fin de la violencia criminal es algo prioritario, por lo que cabe recordar su promesa para analizar y aplicar los puntos de la firma del Compromiso por la paz e integrarlos en su agenda de gobierno. 10. Liderazgo ético. Que ejerza su cargo con integridad, honestidad y transparencia, siendo un ejemplo de buen gobierno>>. (Iglesia da decálogo a virtual Presidenta; piden construir sociedad justa (msn.com)). Las generalidades contenidas en los puntos permiten diversas posibilidades de interpretación donde las más importantes, para el poder fáctico, son las ocultas, manejables a conveniencia de las circunstancias. El discurso resume los planteamientos de la oposición en campaña electoral, siendo los mismos que, a lo largo de los años, han enarbolado agrupaciones como Provida y México Unido contra la Delincuencia, u otras similares, que son agrupaciones de “la sociedad civil”, filopanistas, proempresariales, con ideología de extrema derecha.

La idea del miedo usada en campaña, con base en la inseguridad pública como parte de la guerra sucia, trajo implícita la exhortación “no votes por Morena”; con la propuesta de reforma a las pensiones de los trabajadores, la candidata llegó a extremos calumniosos que la rebajaron a ella: (Alerta Xóchitl Gálvez que Morena busca despojar de sus ahorros a los trabajadores y aclara frase dedicada a Sheinbaum (msn.com)). Pasada la elección se insiste en lo mismo, pero ahora como reproche: “te lo dije, no hubieras votado por ellos”. Desde hace tiempo circulan en medios noticias con este contenido: (¿Puedes volverte dueño de una casa si vives ahí por mucho tiempo? Te decimos (msn.com) (¿Qué pasa si rento una casa por más de 5 años? (msn.com) (¿Me puedo volver dueño de una casa si vivo ahí mucho tiempo? (msn.com) (Así puedes convertirte en el dueño de la casa que rentas | Requisitos y proceso (msn.com) (¿Puedo ser el dueño de una casa si la renté por mucho tiempo? Esto dice la ley (msn.com). La intención se hizo obvia: intentar dividir y confrontar socialmente a dueños e inquilinos con estas noticias falsas y mal intencionadas, cuyo telón de fondo era soportar, del modo que fuera, el epíteto de comunista que se vino lanzando contra el presidente, resucitando la vieja idea del comunismo -inexistente en el mundo- que quita casas. Derrotados, sostienen el dedo en el renglón: <<En la conversación pública no ha dejado de circular la especie, según la cual la iniciativa de reforma constitucional en materia de vivienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendría como propósito eliminar la propiedad privada, especialmente la relativa a las viviendas y a través del arrendamiento>>. (Reforma de vivienda de AMLO: ¿el principio del fin de la propiedad privada? (msn.com)). Como si nunca hubieran leído los códigos civiles, ni supieran distinguir entre formas de adquirir la propiedad y arrendamiento, elevando el chisme a categoría de “conversación pública” y demostrando supina ignorancia, o excesiva perversidad, sobre cuál es la propiedad privada que, teóricamente, propone suprimir el comunismo -la de los grandes medios de producción- para eliminar la explotación del hombre por el hombre; no tienen ningún escrúpulo en tergiversar la historia, los hechos y la legislación, con tal de denostar lo que no alcanzan a comprender. Este es el poder fáctico del discurso sobre política.

La intervención abierta de los poderes fácticos y el sentido de sus acciones exhiben las múltiples carencias de la oposición. Sin un proyecto político para oponer, racionalmente, al planteado por el tabasqueño, tampoco piensan pasar una vida, a semejanza de éste, para estructurarlo. Sus cuadros intelectuales más sobresalientes parecen estar sobrados de dinero, pero la abstracción profunda no parece ser lo suyo, ni es susceptible de propiedad privada que pueda adquirirse por contrato. Por eso recomendaron la guerra sucia y avientan al ruedo a los poderes fácticos. Lo más sano en estos casos, para evitar el engaño, debe ser recomendar la lectura directa del Manifiesto del Partido Comunista, escrito hace 175 años. Para salir de dudas.

