Poder Judicial suspende sin previo aviso convivencias familiares por día festivo

El Frente Nacional Contra Violencia Vicaria denunció la indolencia del Poder Judicial del Estado de Puebla al “olvidar” dar aviso de la suspensión de labores de tres días inhábiles por la fecha festiva del 20 de Noviembre, cancelando visitas de convivencia de niños, niñas y adolescentes, cuyos encuentros no podrán ser repuestos sin un trámite que se alargue por tres meses.

Luz Arrendondo, representante en Puebla del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria denunció que María Belinda Aguilar Díaz, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, pueda mantener activas las redes sociales para promocionar su imagen y presencia en el desfile en lugar de comunicar temas sensibles que afectan cientos de madres y padres que anhelan la fecha de la reunión con los menores.

El Frente documentó que al menos un ciento de menores y adolescentes -además de padres y madres- acudieron desde el viernes 17 de noviembre al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y encontraron la puerta cerrada y un vigilante sin información.

“Lamentablemente no es la primera vez que sucede. Traje a mi hija que se va desilusionada, uno gasta recursos, tiempo, gasolina… no nos avisan, no justifican de la inasistencia del personal, es hasta que venimos que nos enteramos”, sostuvo Georgette, una afectada más.