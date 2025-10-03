Poder Judicial perdió por horas una prueba del juicio contra López Zavala: Monzón

La abogada Helena Monzón denunció que el Poder Judicial (PJ) del estado incurrió en una “grave negligencia” tras extraviar por varias horas una prueba documental que debía presentarse durante la audiencia número 51 del juicio por el feminicidio de su hermana, la activista Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

El señalamiento se da tres semanas después de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, declarara que los retrasos del proceso judicial contra Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla y presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia, eran responsabilidad de los ministerios públicos y de los abogados defensores.

En su declaración, Helena Monzón precisó que la prueba documental no era considerada como un elemento clave por su equipo, pero sí relevante, al igual que el resto de las evidencias, por el alto costo que implica su desahogo en audiencia.

“Cuando teníamos que arrancar audiencia, no la encontraron, por lo que esta inició hasta después de cuatro horas de lo programado”, explicó la abogada.

Durante ese lapso, señaló, el administrador responsable de la evidencia no pudo aclarar dónde se encontraba el documento. Ante esta situación, el tribunal colegiado encargado del juicio contra López Zavala presentó una queja formal al Consejo de la Judicatura del estado para que tomara conocimiento de lo ocurrido.

Monzón subrayó la gravedad de los hechos al advertir que este tipo de irregularidades ponen en riesgo el desahogo del juicio por el feminicidio de su hermana, especialmente porque desde abril ha denunciado una serie de retrasos y suspensiones que han entorpecido el desarrollo del proceso, mismos que el tribunal ha permitido.

“Es gravísimo que en un caso de feminicidio como el de mi hermana se pueda poner en riesgo por parte del Poder Judicial una prueba de esta manera. Es injustificable y preocupante, porque lo único que hemos estado pidiendo mi familia y yo es un juicio con garantías”, expresó.

En mayo pasado, al inicio de la etapa de presentación de pruebas, la abogada y su equipo solicitaron ampliar la duración de cada audiencia por dos horas, con el fin de desahogar los testimonios y evidencias en su totalidad. Sin embargo, el tribunal negó la petición bajo el argumento de la sobrecarga de juicios diarios, lo que para Helena Monzón es otra muestra de que el Poder Judicial también contribuye a la dilación.

De manera reiterada, la abogada ha denunciado que el sistema judicial poblano revictimiza a las familias al no garantizar la atención adecuada a sus casos. Un ejemplo, dijo, es la falta de sanciones contra las prácticas dilatorias de la defensa de López Zavala, lo que refleja una permisividad del tribunal de enjuiciamiento.

La situación se agrava con el hecho de que, tras más de 51 audiencias, aún no existe una condena contra Javier López Zavala, pese a que han transcurrido más de tres años desde el crimen.

Finalmente, este viernes está programada la audiencia número 52 del juicio, en la que, pese a los constantes retrasos, Helena Monzón confió en que pronto se emita una sentencia condenatoria de 60 años contra el exsecretario de Gobernación por el feminicidio de Cecilia Monzón.