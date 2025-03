“Poco a poco” será visible el trabajo de la Secretaría de Arte y Cultura, afirma el subsecretario Aurelio Leonor

El subsecretario de Arte y Cultura, Aurelio Leonor, insistió que artistas y colectivos de Puebla tendrán cobijo en la dependencia, y que será “poco a poco” como se hará visible el trabajo de la dependencia con el sector cultural.

“Mi labor es que todos los programas lleguen a mi, a todo mundo se le va a atender. No va a haber nada de que dicen que no se le paga a nadie (sic). No, en un momento era así, pero todos los colectivos que lleguen se les va a atender”, expuso durante una entrevista tras presentar la feria patronal de Jolalpan.

Arguyó que ejemplo de ello es la “cartelera de más de 400 eventos en un solo mes” que ha tenido la Secretaría de Arte y Cultura, que “es muchísimo”.

Quien por años fuera el director del barrio del Artista prosiguió que los artistas y colectivos pueden acercarse a él para ser atendidos y entregar su proyecto, no obstante deberán saber que formarán parte de una programación y por tanto podría pasar un tiempo antes de que ocupen cierto espacio o foro dependiente de la secretaría.

Aseveró que “a todo mundo se me va a atender” y que incluso “si hay una economía con mucho gusto se le va a pagar a todos aquellos que tienen necesidad, pues, de vivir del arte”.

Si bien Aurelio Leonor dijo que a su oficina han llegado de “40 a 50” artistas y/o grupos, estos deben de saber que “todo tiene un trámite” y por tanto tienen que esperar su turno.

De paso, descartó que creadores del barrio del Artista se vean beneficiados por su cargo.

“Me dicen que me apoderé del barrio del Artista. Es mentira. En todo mi equipo no existe un compañero que esté conmigo, porque aquí no es cosa de amigos, aquí es cosa profesional. Todo aquel que quiera estar en la cultura, debe ser totalmente un profesional, no un empírico. Yo no me atrevería a llamar a mis amigos a que vengan. ¿Para qué los traigo? ¿Para que hagamos el ridículo?”, confió con ánimos encendidos.