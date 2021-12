Pobrerío, aporofobia, precariado, migración: remesas

-sobre el lacerante problema de la migración-

“Personas que buscan refugiarse de

la brutalidad de las guerras y los despotismos,

o del salvajismo de una existencia hambrienta

y sin futuro, llamando a las puertas de otras personas.

…

Los extraños tienden a causar inquietud

precisamente por el hecho mismo de ser

(extraños), es decir, aterradoramente

Impredecibles…”

Zygmunt Bauman

En el año 2000 se descubrió en Brasil una hacienda, denominada “Hacienda Brasil verde”, que tenía una gran cantidad de personas recluidas de las poblaciones más pobres de ese país, y que estaban en condiciones de esclavitud. Dos de aquellos sujetos se escaparon para denunciar la situación a las autoridades y, resulta que, como buen país latinoamericano, no sucedió nada en los tribunales. Por ello, es que ese caso terminó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde, por sentencia de fecha 22 de agosto de 2017, se sostuvo que en ese lugar se estaban presentando casos de esclavitud en pleno siglo XXI, (Vergara Nava Silvino. (2018). Identidad migrante. Pármenas.). La causa, entre otras muchas, es la extrema pobreza de miles de personas, las cuales, buscaban la simple supervivencia en otras regiones que no son aquellas en donde propiamente nacieron, por tanto, la experiencia de ese caso fue confirmar que a quienes se explota más es a los migrantes.

Esa extrema pobreza que existe en todo el mundo se debe a las grandes diferencias y desigualdades. Por lo que, aquellos que nacen en lugares olvidados de la mano de Dios, atendiendo a la falta de oportunidades, como es el caso de la ausencia de escuelas, empleos, así como la inseguridad pública, corrupción, delincuencia organizada, malos gobiernos, es que, lo primero que consideran es migrar, sin importar edades o sexo, sin embargo, migran a su suerte, y por ello es que, a estos grupos de esta extrema pobreza se les ha denominado por el profesor polaco Zygmunt Bauman como: “El precariado”, (Bauman Zygmunt. (2016). Extraños llamando a la puerta. Paidós.) sosteniendo que debajo de las clases pobres aún hay gente extremadamente más pobre.

Por su parte, el escritor uruguayo Eduardo Galeano les denominaba a aquellas personas en extrema pobreza, como: “El pobrerío” (Galeano Eduardo. (2009) Patas arriba. Siglo XXI.) así se describen, en términos literarios despectivos, debido a que son olvidados por la propia sociedad y, desde luego, por sus propios gobiernos.

Ambos escritores coinciden en que ni el sistema del Estado puede visualizar a estas personas en extrema pobreza, además de que no existen para las entidades gubernamentales. Incluso, en la mayoría de las ocasiones no cuentan con registros, papeles, actas de nacimiento, etc., Y, que en este sistema actual del denominado: “Capitalismo salvaje”, las clases, inclusive la media y la baja, ven a estos sujetos con miedo, temor y rechazo, a lo que se le denomina como: “aporofobia”, es decir, el miedo a los pobres (Cortina, Adela, “Aporofobia, el rechazo al pobre”) por el riesgo que genera que puedan causar daños, ahora más con los contagios de enfermedades como el caso del Covid, incluso, se ha llegado al extremo de mejor ni acercarse a ellos.

Estos días en que los migrantes centroamericanos y caribeños están circulando en las autopistas del centro y sureste de nuestro país, en los que hay paros en las carreteras provocadas por estas caravanas de migrantes, y la tragedia en Chiapas de los 56 muertos, se deben precisamente a la migración de la extrema pobreza. Por ello es que estamos ante la presencia de un problema muy grave y complejo. Y en el que pareciera que cualquier política pública es insuficiente, incluso el auxilio y la asistencia de la sociedad civil con ayuda médica, de salud, de alimentación, alojamiento, etc., parecen solamente medidas de urgencia, meros paliativos, bálsamos, por ende, insuficientes, como es el caso de las denominadas “patronas” en Orizaba, Veracruz, que ayudan regularmente a los que circulan por media de la denominaba “bestia”, el tren que circula del sureste al centro del país y que ya es severamente vigilado, precisamente para evitar que sea utilizado por los migrantes, y así organizaciones y asociaciones civiles que auxilian a los migrantes, como es el caso en la región del Istmo de Tehuantepec con la asociación de: “migrantes del camino”.

Todos estos esfuerzos resultan insuficientes, atendiendo a que al parecer no hay una claridad en resolver el fondo del asunto, y que no alcanza solución alguna, ni con las políticas públicas de nuestro país, sean de represión o de cobijo a los migrantes. Esto va mas allá, es un problema global que debe de resolverse en conjunto con varias naciones buscando ese propósito de terminar con esta esclavitud y carnicería humana. Pero lo cierto es que los organismos internacionales que están para eso, ni se inmutan, porque en el fondo del asunto hay un gran negocio, el cobro a los migrantes por pasar fronteras y luego las remesas. Por ende, a la ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, OCDE, y demás organismos no les interesa lo que sucede con esta deshumanización, porque rinde grandes ganancias desde el mercado negro, que ya habrá tiempo para blanquear. (web: parmenasradio.org).