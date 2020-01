Pobre lengua tan buleada

¡Qué soba le acomodamos los mexicanos a nuestro idioma en estos tiempos! Estoy convencido, por mi experiencia, que la verdadera Secretaría de Educación Pública a la que reconocen algunas personas en este país son las cadenas televisivas. Sus locutores(as) y presentadores(as) constituyen el insigne cuerpo de catedráticos y catedráticas que orientan al alumnado (televidentes) con una dedicación digna de encomio, despliegan su amplio vocabulario y dan el ejemplo de como se deben decir las cosas, como se debe hablar “correctamente”. Otros, que peor cantan son los influencers, los yutubers, tuiteros, instagrameros, feisbuqueros y demás especies ciberneandertálicas.

Empecemos con los gazapos más frecuentes en la lengua, aquellos disparates que saltan a cada rato. Por ejemplo, la denominación de “plaza” que damos a ciertos locales comerciales o tlachincholes que cuentan con algunos espacios para el estacionamiento de automóviles. Las verdaderas plazas, comerciales o no, son espacios urbanos públicos de gran importancia para la vida social y económica de una ciudad como el zócalo de Puebla. Por cierto, nosotros llamamos zócalo a esta plaza, porque tiene una plataforma sobre el nivel de la calle y no como en la ciudad de México que es solamente una plancha de concreto al ras del suelo.

Otro desatino es llamar “autolavados” a los lugares donde hay personas que lavan automóviles, porque podemos pensar que los vehículos se pueden lavar a sí mismos. En la ciudad hay un conjunto de locales comerciales llamado “Palmas Plaza”, aunque debería llamarse Plaza Palmas y esto es porque seguramente al propietario de este negocio se le quedó grabado cuando pasaba lista de asistencia en la escuela primaria: Pérez Canchola Juan. Tenemos también el “Hospital del Niño Poblano”, en lugar del Hospital Poblano del Niño, porque el nombrecito insinúa que en el nosocomio de marras sólo se atienden a niños nacidos en Puebla.

¿Se ha fijado usted que algunos jóvenes que trabajan como “cadeneros”, sacaborrachos, chocomiles, taquilleros, repartidores de programas, chalanes o milusos en sitios donde se llevan a cabo espectáculos masivos, llevan un chaleco con letras en los que se lee la palabra staff? Seguramente a los empresarios y promotores de estos sitios les parece elegante la palabreja gabacha, como modelo de prestigio social.

Echemos un vistazo al habla habitual y pronunciación de algunos semejantes: castin, por audición; Yim por gimnasio; flayer por volante; estiquer por pegote, pegatina o calcomanía; flasher por luces intermitentes; shopping por compras; yins por mezclilla; checar por comprobar; short por pantalón corto; bubis por chichis; jobi por entretenimiento; chance por oportunidad; cul por grato; ful por lleno; bisnes por negocio; “evento” por cualquier actividad, chou por espectáculo; master por maestría, link por liga; espiker por bocina; jai por alto; poster por cartel; lonch por almuerzo; ok por de acuerdo, chot por farolazo, gril por parrilla, mis por profesora, bulin por joder (no por prostíbulo) y cientos de términos más. Ciertamente algunos extranjerismos han sido adoptados y adaptados a nuestra lengua y valen cuando no tenemos la palabra equivalente en el español de México o cuando finalmente se aceptan como sería el caso de claxon, chofer o garach.

¿Será que a algunas personas les da vergüenza hablar en español o castellano? Puede ser que hablen el “espanglés” porque sean braseros repatriado o practiquen el inglés con la expectativa de viajar o trabajar en EEUU, aunque hablen como Espidi González. Vaya usted a saber, pero la invasión de una cultura gringa anglosajona –de tipo superficial– a los países de habla hispana es avasalladora y tiende a desplazar muchas palabras del idioma propio por una supuesta modernidad e ilusión de alcanzar prestigio social. Solo faltará que se pinten la pelambrera de rubio y se pongan maquillaje para blanquearse la jeta y cambiarse el luc.