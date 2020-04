Ya son siete los poblanos fallecidos en Nueva York por coronavirus

Ya son siete los poblanos fallecidos en Nueva York por Covid–19 según datos confirmados con los familiares de las víctimas de esta enfermedad, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios, el mandatario informó que dos de los fallecidos son de Chinantla, uno de Nealtican, otro de Huejotzingo, uno de Axutla, otro de Coatzingo y uno más de Piaxtla.

Manifestó que se trata de cifras confirmadas que tienen los familiares, no obstante la administración estatal se pondrán en comunicación con el Cónsul.

“Las cifras no confirmadas nos dicen de más pero no vamos a decirlo nosotros porque no tienen confirmación. Las cifras confirmadas son las que tenemos por contacto con los familiares, quienes nos han dicho además que no les dan elementos de corroboración”, expuso.

Por su parte, David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, afirmó que tiene información de otros casos de personas fallecidas; sin embargo, aún no han tenido contacto con sus familiares.

“Sobre todo en la ciudad de Nueva York. Estamos tratando de tener contacto con familiares como con el propio Cónsul para confirmar en su momento el caso”, manifestó.

El viernes pasado, el propio funcionario informó que en la ciudad de Nueva York se reportó el primer fallecimiento de un poblano por Covid–19 y se trata de un hombre de 65 años que era oriundo del municipio de Coatzingo, municipio enclavado en la Mixteca poblana, reveló David Méndez Márquez, secretario de Gobernación.

En conferencia de medios David Méndez Márquez indicó que este migrante poblano radicaba en la ciudad de Nueva York, una de las más afectadas por la enfermedad en Estados Unidos; sin embargo, por políticas de las autoridades estadounidenses no se podrá trasladar a su municipio de origen en Puebla, por lo que será cremado.

“No va a haber traslado de cuerpos desde Estados Unidos y se tendrán que incinerar después de esta situación crítica”, indicó.

Manifestó que ya se tuvo contacto con la familia de la víctima de la enfermedad, por lo que se comprometió a apoyarlos con el trasladado de los restos una vez que pase la contingencia.