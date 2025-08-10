Poblanos Fernando Torres y Roberto Martínez campeones de Nacional de Tenis

El Torneo Nacional Infantil y Juvenil Puebla 2025, presentado por Volkswagen, llegó a su fin de forma exitosa al jugarse las finales de las cinco categorías en el Centro Estatal de Tenis, donde destacaron los triunfos de los poblanos Fernanda Torres y Roberto Martínez.

Puebla cerró su participación en el Nacional 2025 con dos títulos en singles. El primero se logró con Fernanda Torres Gómez, quien en la final de los 18 años superó a Julieta Gutiérrez (Mex) por parciales de 6-1 / 6-1, logrando así el doblete tras haberse coronado un día antes en dobles. Es importante señalar que la poblana es tricampeona de este Nacional.

El segundo campeonato llegó en manos de Roberto Martínez Salcedo, quien, haciendo gala de un juego fuerte y preciso, con un servicio determinante, superó a Luis Ahrens (Tab) por 6-1 y 6-0, logrando también su segundo título tras ganar dobles.

En la categoría de 10 años se coronaron Andrea Estéban (Chis), que superó 5-3 y 4-2 a Deborah Martínez (Gto); en la varonil se impuso Germán Velázquez Biagi (Tmps) a Nicolás Paternina (Qro) por 4-2 / 2-4 y 10-4.

En la categoría de 12 años se coronaron Karim Balbuena (Mex), que superó a David Llovera (CDMX) por 6-2 / 6-4, mientras que en las damas ganó Nicole Castillo (Mex) a Ana Reséndiz por 6-0 y 6-4.

En la categoría de los 14 años se impusieron María Regina Martínez (Chis) a Anneliese Lezama (Ver) por 6-1 / 1-6 y 6-2, y en la varonil lo hizo Fedor Curiel (SLP) venciendo a Antonio Aguilar (Ver) por 7-6 y 6-3.

En la categoría de 16 años ganó Miranda Escamilla (Mex) tras superar a África Guzmán (Oax) 6-4 y 4-2 (ret); para que se cerrara en los 18 años con el triunfo de Alejandro Calles (NL) sobre Lucas López (NL) por 6-7 / 7-5 y 6-4.

