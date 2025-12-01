Lunes, diciembre 1, 2025
Pobladores y productores de Palmar de Bravo compartirán el pulque de su región

Feria Huehue Mayahuel reunirá en Palmar de Bravo pulqueros, artesanos y actividades culturales del 4 al 7 de diciembre
Paula Carrizosa
Pobladores de la junta auxiliar La Purísima, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, compartirán la que, en tiempos mesoamericanos, fue considerada una bebida ritual: el pulque, también llamado octli, neutle o tlachique.

Lo anterior, como parte de la quinta edición de la Feria del pulque y el nopal Huehue Mayahuel, que se llevará a cabo del jueves 4 al domingo 7 de diciembre.

En dicha feria se reunirán productores de la bebida que, para la sociedad prehispánica, estaban implicados Mayahuel y Tezcatzóncatl, los dioses del maguey, el pulque y la embriaguez. A los productores, los acompañarán artesanos y emprendedores.

Para el presidente del Comité Organizador, Juan Felipe Castillo Guzmán, dijo que en la feria también se ofrecerán productos derivados del maguey y del nopal, con el propósito de impulsar la economía local y al mismo tiempo contribuir al fortalecimiento de las tradiciones que distinguen a este municipio.

Confió que la quinta Feria del pulque y el nopal Huehue Mayahuel es un mecanismo que ayuda a preservar el patrimonio gastronómico y cultural de la población, y compartirlo con miles de visitantes.

Indicó que este año cuentan con el apoyo del gobierno del Estado para la difusión y el enriquecimiento del programa, especialmente con la exposición fotográfica que se presentará en la Galería de Arte.

A su vez, la directora de Fomento Cultural y Artístico de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, Natividad Alarcón Ortega, señaló que el festival espera recibir a más de 8 mil asistentes, quienes disfrutarán de danzas, exhibiciones del juego de pelota prehispánico, música en vivo y muestra gastronómica.

De paso, consideró que el propósito es reforzar la identidad cultural de Palmar de Bravo y promover el turismo.

Palmar de Bravo se encuentra localizado en la zona centro-oriental del estado y se ubica, aproximadamente, a una hora de la capital.

