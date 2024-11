Pobladores de San Pedro Benito Juárez denuncian que sigue siendo lastimado su patrimonio cultural

Pobladores de San Pedro Benito Juárez denuncian que sigue siendo lacerado el patrimonio cultural material e inmaterial de su pueblo. Ello, no sólo porque permanece cerrada la parroquia por el conflicto de ocho años que existe en la comunidad, sino porque han sido robados los badajos de las cuatro campanas que coronan el templo, elemento crucial en la celebración de Día de muertos.

Cuentan que, en la víspera a la recepción de los difuntos, ritual que va del mediodía del 1 de noviembre y se extiende hasta las 15 horas del 2 de noviembre, un mayordomo se percató que una de las campanas carecía del badajo que la hace sonar.

Así, pese a la tensa calma que existe con el grupo allegado al sacerdote Bartolo Lara Bernardo, las autoridades electas por usos y costumbres –fiscales y mayordomos- treparon hasta las torres para percatarse que no sólo era uno el badajo faltante, sino cuatro, correspondiente al mismo número de campanas.

Detallan que estos elementos estaban completos en la entrega que el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo del inmueble, acto celebrado –no de manera oficial- el pasado 31 de enero, y que de ellos se tienen fotografías y otros documentos gráficos.

El robo de estos elementos, señalan, afectan no sólo el patrimonio cultural mueble que tiene la parroquia, sino el patrimonio inmaterial: la celebración de un particular ritual consistente en la apertura del denominado Sepulcro de difuntos, un pequeño orificio ubicado en el altar mayor de la parroquia, que está cargado de simbolismo en el Día de muertos, pues se cuenta que el 1 de noviembre al mediodía atraviesan las almas que visitan a sus familiares, para volver luego el 2 de noviembre a las tres de la tarde.

Sobre ese pequeño orificio, ubicado a ras de la tierra, existe también una fuerte creencia: que si se abre en otras fechas que no sean las de Todos Santos, se da permiso a la “muerte” para que se lleven a las personas y sus almas.

Este año, vecinos de San Pedro Cuaco –nombre original de la población- pidieron que el INAH interviniera no sólo para garantizar la estabilidad material de los bienes culturales materiales que están al interior de la parroquia, cerrada desde abril pasado, sino para cumplir con el ritual de Día de muertos de los días 1 y 2 de noviembre.

“El sonido de las campanas no se llevó a cabo como debe de ser. No se les dio la bienvenida a los difuntos ni se les dio la despedida. No se llevó a cabo tampoco el ritual del portal que los fiscales destapan para que salgan las almas. Al impedirnos acceder a la iglesia no se llevó a cabo, como año con año, desde que se recuerda en la población. Sentimos tristeza pues no se llevó a cabo cómo debe de ser la tradición, sentimos que algo nos faltó”, dijeron los afectados.