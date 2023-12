Pobladores de Xalmimilulco señalan que fueron detenidos sin motivo alguno y que policías los desnudaron, golpearon y amenazaron

Cinco mujeres, entre ellas una embarazada de tres meses, y dos hombres, todos radicados en Santa Ana Xalmimilulco, donde la comunidad se opone a la construcción de una planta tratadora y de una unidad habitacional de ARA, denunciaron públicamente que no solo fueron detenidos injustificadamente el pasado 20 de diciembre sino que además los desnudaron, golpearon y amenazaron con desaparecerlos al igual que los estudiantes de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, relataron que el día de los hechos, cuando varios pobladores estaban congregados en la colonia Los Tanques, ellos solo iban pasando por el lugar, pero policías los jalonearon, propinaron golpes, cachetadas y jalones de cabellos.

Indicaron que antes de ser trasladados al C5, fueron llevados a la presidencia municipal, donde a algunas les cambiaron la ropa para que no quedara evidencia de la sangre que les salió tras ser golpeadas.

Guadalupe Juárez Ramírez, una de las afectadas y que tiene un trimestre de gestación, relató que ella iba pasando por el lugar cuando se dirigía por su mandado y vio que en ese momento se estaban llevando a uno de sus familiares, al acercarse a preguntar qué ocurría también fue detenida y comenzaron a propinaron golpes, pese a que les dijo de su embarazo; solo le respondieron que se callara, pues eso le pasaba “por revoltosa”.

Los habitantes dijeron desconocer qué cargos tienen en su contra, así como a las personas que bloquearon la autopista México-Puebla, no obstante indicaron que si está última medida no se hubiera tomado, no hubieran obtenido su libertad.

Asimismo, indicaron temer por su vida y responsabilizaron a la edil de Huejotzingo, Angélica Alvarado; al diputado Roberto Solís; y al gobierno estatal, de cualquier situación que les pudiera pasar a ellos o a sus familiares.

También se deslindaron de tener nexos con cualquier grupo delictivo o político e indicaron que ya presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción.

En caso de no encontrar justicia, advirtieron que recurrirán a organismos internacionales.