Pobladores están cobrando un peaje entre las juntas auxiliares de Atoyatempan y Huilotepec en Atlixco

Atlixco. En medio del polvo, el ruido de los motores y el rumor constante de la lluvia que amenaza con volver intransitable el camino, los habitantes que transitan entre las juntas auxiliares de Santo Domingo Atoyatempan y San Isidro Huilotepec, a 30 minutos de la cabecera municipal, se toparon con una escena inusual.

Un grupo de pobladores, instalados a mitad del camino de terracería, detenía vehículos y cobraba 100 pesos a quienes intentaban pasar por el lugar.

La justificación, según los responsables, era la reparación del puente de vigas, una obra necesaria que ha dejado la zona parcialmente incomunicada. Sin embargo, la forma en que algunos decidieron recaudar fondos generó molestia y desconcierto entre las comunidades.

“Nos dijeron que era para ayudar, pero nadie explicó quién lo autorizó ni a dónde irá el dinero”, comentó un conductor que prefirió no dar su nombre mientras observaba el improvisado punto de cobro.

Ante la creciente inconformidad, representantes de la junta auxiliar de Santo Domingo Atoyatempan se deslindaron completamente de los cobros. “A todas las comunidades vecinas y juntas auxiliares en el tramo de Santo Domingo Atoyatempan se les informa que no se les va a cobrar ningún peso“.

Continuaron: “Sabemos de las necesidades que tenemos como vecinos y no hay otra ruta de salida al municipio de Atlixco. Por eso, se les informa que la junta auxiliar no cobrará cuotas excesivas a ningún usuario de nuestros caminos.”

El ambiente en la zona se mantiene tenso. Algunos pobladores aseguran que los cobros continuaron de forma discreta, otros afirman que se retiraron los retenes. Pero en el fondo persistió una sensación de incertidumbre: la de un camino que, más que unir, parece dividir a las comunidades.