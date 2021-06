21% de la población de Puebla tiene rezago educativo, de acuerdo al Coneval

En 30 años Puebla redujo en solo 9.7 por ciento el porcentaje de su población con rezago educativo. Mientras en 1990 era el 31.3 por ciento, para el 2020 todavía hay 21.7 por ciento de personas en esa condición.

Se trata de poblanos de entre 3 y 15 años de edad, que no cuentan con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal o que tiene 16 años o más y no concluyó la primaria y/o secundaria.

Así da cuenta el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al dar a conocer los cambios en la evolución de las carencias sociales, basado en censo poblacionales y la encuesta intercensal para la serie 1990-2020.

Esta entidad federativa rebasa la proporción nacional de 17.3 por ciento, pero además ocupa el sexto lugar en el país con el mayor porcentaje de población con rezago educativo, solo después de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Lo anterior implica un retroceso, pues en 1990 se situaba en la décima posición.

Por otra parte, el Coneval indica que el 10.5 por ciento de la población habita viviendas con carencia por hacinamiento (2.5 o más personas por cuarto), este indicador redujo 28.2 puntos, pues en 1990 era de 38.7 por ciento.

En tanto que 4.7 por ciento de los habitantes de esta entidad todavía viven en casas que no cuentan con piso firme, tres décadas atrás era el 30 por ciento.

El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social también reportó que 0.8 por ciento de personas radicadas en territorio poblano están en viviendas con carencia por material de muros.

Es decir que son de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina metálica, de cartón o asbesto; o de material de desecho.

En tanto que otro 2.2 por ciento vive en inmuebles con carencia por material de techos, ya que estos son de lámina de cartón o de desechos.

Respecto al acceso a servicios básicos, 4.9 por ciento de la población no tiene agua entubada.

En 1990 era el 33.9 por ciento, lo que implica reducción de 29 puntos porcentuales.

Mientras que 7 por ciento habita inmuebles que no tienen acceso al drenaje, hace 30 años era el 57.8 por ciento.

Además hay un 0.5 por ciento de personas que viven en casas que no cuentan con electricidad; la proporción era de 15.7 por ciento en 1990.

Respecto a la población con carencia por acceso a servicios de salud, actualmente es de 24.3 por ciento.

En este apartado el Coneval presentó los indicadores, pero solo a partir del 2000, en ese año era el 74.1 por ciento; es decir que hubo reducción de 49.3 puntos.

No obstante, Puebla ocupa el séptimo escaño en la república mexicana con la mayor proporción de sus habitantes con dicha carencia.

Solamente la superan Michoacán, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco.