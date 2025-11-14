Pleno del Consejo de la Judicatura nombra por unanimidad a Pedro Antonio Martínez como nuevo presidente

Esta tarde, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) del estado, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, eligió por unanimidad de votos al consejero Pedro Antonio Martínez Hernández, de 29 años, como nuevo presidente del organismo.

La designación fue avalada inmediatamente después de que el Pleno aceptó la renuncia del magistrado José Eduardo Hernández Sánchez al cargo de presidente del CJ. De acuerdo con las y los consejeros, la elección de Martínez Hernández, quien no cuenta con carrera judicial, se realizó conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

El ahora presidente fue nombrado consejero de la Judicatura apenas el pasado 15 de agosto, cuando el Congreso del estado recibió la notificación oficial de su incorporación. Con ello, asumirá la presidencia del máximo órgano administrativo del Poder Judicial local con tan solo tres meses de trayectoria en dicho cuerpo colegiado.

Antes de su llegada al CJ, Martínez Hernández cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad IEU, cuya cédula profesional fue emitida en 2018, según el Registro Nacional de Profesionistas. En diciembre de 2024 fue nombrado subsecretario de Control y Auditoría, designación que se dio a conocer por medio de las redes oficiales del gobierno estatal. Además, se le identifica como un perfil cercano al gobernador Alejandro Armenta.

Durante la sesión, las y los integrantes del Pleno destacaron que Martínez Hernández ha desempeñado funciones técnico-jurídicas y de gestión dentro del Poder Judicial, colaborando tanto en órganos jurisdiccionales como en áreas administrativas. También subrayaron su participación en procesos de supervisión, modernización y “mejora institucional” desde su llegada al CJ, aspectos que justificaron su nombramiento como nuevo presidente.

El relevo ocurre a poco más de un mes de que José Eduardo Hernández Sánchez presentó su informe anual de actividades ante el Congreso del estado. En esa ocasión, ya se anticipaba en los pasillos de Ciudad Judicial su posible renuncia, aunque el entonces presidente evitó responder preguntas de la prensa sobre su salida.

Este cambio coincide con una serie de movimientos recientes en el sistema de impartición de justicia anunciados este jueves. En la Fiscalía General del Estado (FGE) se concretó la “depuración” de un grupo de mandos provenientes del Estado de México, con trayectoria priista, que encabezaban áreas clave de investigación y habían sido señalados por presunta extorsión y manipulación de carpetas.

Aunque no existen denuncias penales formales contra estos funcionarios, la institución confirmó la apertura de tres investigaciones internas contra Luis Antonio León Delgadillo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai); Miguel Islas, exresponsable de la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos; y Jorge Malvaez, excoordinador de la misma área.

Finalmente, la Fiscalía informó la incorporación del magistrado Fredy Erazo Juárez como nuevo titular de la Feidai, cargo que asumirá el próximo 18 de noviembre.