Desde ayer, plataformas que ofrecen servicio de alojamiento deben pagar 3% de Impuesto Sobre Hospedaje

A partir del 1 de octubre de 2024, plataformas como Aribnb, Booking y Trip Advisor comenzaron a aplicar el 3 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) luego de que así lo aprobó el Congreso del Estado de Puebla en julio de este mismo año.

El 9 de septiembre el gobierno del estado de Puebla emitió el reglamento para la retención de dicho gravamen y en el mismo se estableció que además, las plataformas mencionadas están obligadas a inscribirse al Registro Estatal de Contribuyentes, como personas físicas o morales, o bien como unidades económicas cuya constitución fue en el extranjero.

Se estima que tan solo Airbnboferta alojamiento en más de 4 mil inmuebles del estado de Puebla.

En otras entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán, también se debe pagar el ISH, que va desde 3 hasta 6 por ciento.

En tanto, el sector hotelero de Puebla reiteradamente ha externado que obligar a las empresas a pagar el impuesto estatal no es suficiente porque no están compitiendo en igualdad de condiciones.

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, ha mencionado que la aplicación del ISH para las plataformas debe ser el comienzo de una serie de regulaciones que también garanticen seguridad a los huéspedes.

En su opinión, quienes arrendan habitaciones, departamentos o casas tendrían que dar prestaciones de ley a las personas que se encargan de los inmuebles.

Consideró que también tendrían que contar con uso de suelo específico, licencia de funcionamiento y seguro de responsabilidad civil.

El dirigente estima que las plataformas de hospedaje ofrecen alrededor de 12 mil 500 habitaciones tan solo en la capital del estado, lo que deriva en que a los hoteles les reduzca la ocupación en por lo menos 20 por ciento.

“Sí nos pega tremendamente y ellos no tienen los gastos que nosotros tenemos, realmente ellos pueden tener unas tarifas mucho más bajas, aunque también tienen sus desventajas, la seguridad que tú tienes en un hotel, no la tienes en un Airbnb o si tienes algún problema de salud, no te van a poder atender en un momento, como sería en hotel”, declaró semanas atrás.