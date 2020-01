Instalan casas de campaña frente al ayuntamiento de Puebla; despedidos del gobierno de Rivera exigen reinstalación

A una semana del inicio de año, ex sindicalizados del ayuntamiento de Puebla instalaron frente al Palacio Municipal un plantón indefinido, con la colocación de casas de campaña, para exigir a la alcalde Claudia Rivera Vivanco la reinstalación de 27 trabajadores despedidos de manera injustificada, de los cuales 20 son mujeres.

Los manifestantes acusaron que todos fueron despedidos a partir del arribo de Rivera Vivanco al gobierno de la ciudad, desmintiendo que se trate de personal rescindido en la gestión de los panistas Eduardo Rivera, José Antonio Gali Fayad y Luis Back Serrato.

La mañana de este martes, más de medio millar de personas, entre trabajadores rescindidos y simpatizantes del ex líder sindical Israel Pacheco, marcharon del Parque Paseo Bravo al zócalo de la capital, con la demanda principal de la restitución de sus fuentes laborales.

En entrevista, Anabel López Salinas, vocera de los despedidos, informó que entre los rescindidos hay compañeros con más de 20 años de servicio en la administración pública.

Acusó que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco ha incumplido con acuerdos y convenios firmados por ella misma y ex trabajadores de base y sindicalizado que pactaron su reingreso al ayuntamiento.

Consideró que la negativa de la alcalde de Puebla a dar solución a sus demandas se debe a “acuerdos con personas como Gonzalo Juárez Méndez, quien fue líder sindical y después destituido en asamblea el pasado 11 de enero de 2019”.

A raíz de esta situación, afirmó que Gonzalo Juárez pidió ayuda a Claudia Rivera, haciendo uso de su poder en despedir a todas las personas que asistieron a la asamblea donde legalmente fue destituido.

Sostuvo que a cambio el ex dirigente prometió a la edil capitalina tener un sindicato sumiso, que la apoyara de manera incondicional, y que frenara la reinstalación del ex secretario general del Sindicato del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez.

“Estamos exigiendo justicia, porque Claudia es mujer y permitió que 20 trabajadoras de base y sindicalizadas fueran despedidas de manera injustificada; fue cómplice de Gonzalo Juárez”, reclamó.

López Salinas recalcó que la causa principal de la marcha es que Rivera Vivanco respete los convenios de reinstalación de trabajadores de base y sindicalizados.

“A dos meses que ella toma el mandato, nos comenzó a despedir; en total somos 27 compañeros, de los cuales 20 somos mujeres. Hay personal de limpia que fueron rescindidos por exigir derechos que ya estaban en el contrato colectivo”, confirmó.

Los manifestantes portaron pancartas y lonas donde exigen la renuncia de Rivera Vivanco por violentar los derechos laborales, pero también por no dar resultados en la capital.

En otras lonas, se pudieron leer mensajes en el que demandan la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en el conflicto laboral, a fin de que se garantice la reinstalación del personal despedido.

A la movilización también se sumaron trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL).

“Aquí no hay distinción, no hay diferencias, todos al final del día somos trabajando; todos somos uno y hoy la razón nos asiste; exigimos justicia”, reclamó Antonio Ramírez, ex supervisor de Mercados Municipales, quien en 2017 se cosió los labios para exigir la liberación de Israel Pacheco, quien estuvo más de cuatro años en prisión por no entregar el control del sindicato a los gobiernos morenovallistas.