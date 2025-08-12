Martes, agosto 12, 2025
Planta de Puebla, entre los siete sitios del mundo donde cayó la producción de Audi

Se estima que el grupo ha perdido 600 millones de euros por aranceles de Trump

La planta Audi San José Chiapa, clave en la producción global de la marca, enfrenta nuevos desafíos en 2025.
La planta Audi San José Chiapa, clave en la producción global de la marca, enfrenta nuevos desafíos en 2025. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La planta de Audi en San José Chiapa, Puebla, registró una reducción de 8 por ciento en su producción durante el primer semestre de 2025, según el informe financiero de actualización del segundo trimestre del presente año “Quarterly Update Q2 2025”.

El ensamble local pasó de 70 mil  98 a 64 mil 493 unidades en comparación con el mismo periodo de 2024, reflejando la tendencia global de desaceleración en la mayoría de las plantas del fabricante alemán.

En la tabla de producción por sitio de Audi, cuando menos en siete se reportaron caídas frente a la primera mitad del año anterior.

Ingolstadt retrocedió 5.5 por ciento; Zwickau, 7.4 por ciento; Győr, 25.4 por ciento; China (todas las fábricas), 15.3 por ciento; otros sitios (no precisados), 7.7 por ciento; mientras que la planta de Bruselas redujo su producción 97.7 por ciento (esta cerró en febrero de 2025).

Puedes leer: Si no se resuelve el tema de aranceles, está en riesgo uno de los turnos de la producción de Audi: Orta

En conjunto, en esos lugares se produjeron 811 mil 414 unidades, cantidad 5.9 por ciento inferior a las 862 mil 17 de enero a junio de 2024.

Solo las factorías de Neckarsulm y Bratislava contrarrestaron la tendencia al registrar incrementos del 73.8 y 40.4 por ciento, respectivamente.

Este retroceso ocurre mientras el Audi Group enfrenta presiones financieras derivadas de aranceles impuestos en Estados Unidos y gastos vinculados a reestructuración y normativas ambientales, especialmente las exigencias de reducción de dióxido de carbono.

La fábrica de San José Chiapa es la única que tiene Audi en América Latina, en esta se produce el modelo Q5, reforzando la cadena exportadora local. Su ubicación, a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, la convierte en la planta de mayor altitud dentro del grupo.

En ocho años de operación ha ensamblado más de un millón de vehículos, la mayoría con destino a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa.

Consulta:Producción de Audi Q8 E-tron podría trasladarse de Bélgica a Puebla

El informe no detalla afectaciones específicas por país, pero la menor producción coincide con un contexto en el que las exportaciones a Estados Unidos han sido golpeadas por la política comercial de Donald Trump y ajustes en la mezcla de modelos.

Para Puebla, el desempeño de San José Chiapa no solo impacta las cifras industriales, sino también el empleo y la economía regional.

El desafío que tiene la firma de los cuatro anillos será adaptarse a las nuevas condiciones del mercado global y conservar competitividad, pese a la volatilidad comercial.

Cabe destacar que, de acuerdo al medio suizo swissinfo.ch, el cual citó a su vez a la agencia de noticias EFE, los aranceles impuestos en Estados Unidos han significado un golpe de 600 millones de euros para Audi en el primer semestre de 2025, representando una carga financiera considerable para la marca, que aún evalúa su estrategia para enfrentar estos costos sin trasladarlos de lleno al consumidor final.

