Planta tratadora Atoyac Sur está inservible porque Concesiones Integrales permitió que se solidificaran lodos en el reactor de esta instalación

El reactor anaerobio que se ubica en la planta de tratamiento Atoyac Sur se encuentra descompuesto desde hace meses debido a que los lodos contaminados que trataba se solidificaron al interior de está gran estructura que vale millones de pesos, reveló el especialista en el tema Francisco Castillo Montemayor, exdirector del SOAPAP.

El también exsecretario de Medio Ambiente afirmó que esta avería es atribuible a Concesiones Integrales Agua de Puebla que tiene bajo su tutela dicha tecnología.

Y es que fuentes del organismo revelaron que por un error en el manejo del reactor se dejó durante mucho tiempo los lodos que resultan del tratamiento primario de las aguas residuales, con alto nivel de contaminantes, y estos se solidificaron.

Castillo Montemayor destacó que la consecuencia de que no funcione el reactor con dimensiones semejantes a un gran salón de eventos sociales es que los lodos contaminados no son tratados como se debe, además de que la tecnología millonaria se pagó con recursos públicos en anteriores administraciones y ahora no funciona por errores atribuibles a la concesionaria.

Esta evidencia se suma al hallazgo de lodos tóxicos sin tratar vertidos a la intemperie a escasos 100 metros de la planta tratadora Alseseca Sur, en un terreno de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, como lo documentó este medio de comunicación.

Cabe subrayar que a la planta tratadora Atoyac Sur llegan los residuos provenientes de otra similar, denominada San Francisco, ubicada en la zona de Angelópolis, los cuales se trasladan a través de un “lododucto”.

Sin embargo, las fuentes consultadas revelaron que la empresa mantiene en reserva la información respecto a qué sucede con los lodos que no son tratados, por lo que existe la posibilidad de que sean arrojados en lugares clandestinos como en el caso del Alseseca Sur.

La Jornada de Oriente hizo este lunes un recorrido por la zona pero un policía auxiliar se acercó para tratar de impedir que se tomaran fotografías y videos de la planta a pesar de hacerlo desde la vía pública.

El agente trató de amedrentar a este reportero tomando fotografías y pidiendo datos del medio de comunicación, sin mayor justificación de por medio.

En entrevista, Francisco Castillo retó a la concesionaria y al SOAPAP a que desmientan la versión de que la planta tratadora Atoyac Sur está subutilizada, y que permitan a los medios de comunicación un recorrido por la planta para atestiguar su operación.

Sin embargo, acotó que es poco probable que ello suceda ya que como se comprobó este lunes la seguridad amedrenta a cualquier persona que intente tomar fotografías o videos de la planta.

Hay que recordar que activistas como Omar Jiménez Castro y Manuel Bravo Bruno, representante de los despedidos del SOAPAP, han publicado evidencia en el sentido de que de esta planta emanan aguas con espuma tóxica, lo que otra evidencia del deficiente funcionamiento de su tecnología.