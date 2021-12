PLANEACIÓN PARTICIPATIVA FALTÓ EN AMALUCAN

El próximo año el ayuntamiento de Puebla realizará obras de mantenimiento en el mercado de Amalucan por un monto de 9 millones de pesos, informó el secretario de Infraestructura en el municipio. Dicho monto es ocho veces menor a la inversión planeada inicialmente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que implicaba la demolición del inmueble y la construcción de nuevos locales para los comerciantes.

Con el anuncio hecho este lunes cambia el esquema de la obra y al parecer solo se contemplan trabajos de mantenimiento, con lo que habría una reducción significativa de los alcances, aunque habrá que esperar el proyecto ejecutivo para la intervención y el necesario diálogo con los comerciantes para generar los consensos.

No hay duda de que el proyecto careció de una planeación participativa, entendida esta como el proceso mediante el cual la toma de decisiones y la construcción misma del proyecto se elabora con los diversos actores y actoras que serían beneficiados, más aun cuando existen intereses diferenciados y muchas veces encontrados. Generar los consensos implica tiempos que muchas veces no van al parejo de los ejercicios presupuestales, lo cual provoca que exista la determinación de las instituciones de ejercer los recursos de que se dispone, dejando en segundo término lograr los acuerdos para que el proyecto no termine siendo una imposición.

Esperemos que el actual ayuntamiento tome en cuenta a los tres grupos de locatarios del mercado, que identificamos y que expresan posiciones diferenciadas, externadas cuando se han movilizado y manifestado públicamente, en más de una ocasión. Se buscaba beneficiar a los comerciantes con una mejor infraestructura, sin tomarlos en cuenta, convirtiendo las acciones realizadas en un conflicto, que además evidenció las fallas con que se construyó la propuesta original y la forma en que se buscó desarrollar.