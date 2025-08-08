Viernes, agosto 8, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Planea la Comuna convertir establecimientos comerciales como resguardos inmediatos para mujeres maltratadas

El programa iniciará en las colonias con más casos de agresiones

Puebla planifica convenir con Oxxo y comercios para crear lugares seguros para mujeres agredidas, arrancando en zonas de alto riesgo
Patricia Méndez

El gobierno municipal de Puebla desarrolla una estrategia para convertir establecimientos comerciales como tiendas de conveniencia, hoteles y moteles, en “lugares seguros” para mujeres que sean víctimas de agresiones.

El programa, cuyo arranque inicial se focaliza en las zonas con mayor incidencia de violencia de género, apunta a que establecimientos de gran presencia en la capital y comercios afiliados a cámaras empresariales funcionen como puntos de resguardo inmediato y de enlace con la Policía Municipal.

De acuerdo con Zaira González Gómez, titular de la dependencia, la iniciativa comenzará en zonas identificadas con índices más altos de violencia contra mujeres, específicamente el Centro Histórico, Bosques de San Sebastián y colonias localizadas en las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacán y La Libertad.

González explicó que existe ya un primer acercamiento con representantes de la cadena OXXO y que, de manera progresiva, se busca incorporar a otros comercios, incluyendo hoteles y moteles agremiados a la Canaco y Canacope.

La funcionaria indicó que el primer objetivo es restringir el programa a las colonias con problemática más grave: “Si multiplicamos los puntos seguros, el sistema puede volverse poco efectivo y perder la capacidad de reacción inmediata. Por ello, la estrategia se acotará inicialmente a las áreas de mayor riesgo, facilitando una respuesta más rápida de la Policía Municipal ante casos de auxilio.”

El desarrollo del protocolo de actuación, esencial para la integración de los comercios al esquema, avanza con la colaboración de colectivos de defensa de derechos humanos. Este documento establecerá los procedimientos que deberán asumir los encargados y empleados de cada punto de resguardo ante casos de emergencia y se espera su entrega definitiva a finales del próximo mes. Además, el programa contempla la capacitación del personal de Oxxo y de los negocios que se sumen voluntariamente.

González Gómez subrayó que, además de la activación de lugares seguros, la secretaría a su cargo ha fortalecido en estas colonias talleres de sensibilización y atención directa, sin descuidar otras regiones del municipio donde mujeres puedan requerir auxilio. El área ofrece servicios de atención psicológica, médica y jurídica accesibles a todas las mujeres que soliciten apoyo, sean o no víctimas directas de agresión.

La funcionaria señaló que la Secretaría brinda atención psicológica y jurídica a las mujeres, por lo que enfatizó que la protección efectiva de las mismas requiere la articulación de acciones institucionales con la cooperación del sector privado, la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública.

