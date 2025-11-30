Plan Michoacán redujo 50% los homicidios en la entidad en menos de un mes: gabinete de Seguridad

Iván Evair Saldaña

Ciudad de México. El gabinete de Seguridad informó este domingo que en los primeros 20 días del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz los homicidios se redujeron casi 50 por ciento, se reforzó el despliegue de seguridad y se acordó dotar de armamento militar a la policía estatal y a la municipal de Uruapan, además de construir un cuartel en ese municipio, donde el 1 de noviembre fue asesinado el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

“Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en conferencia de prensa desde la sede de la institución.

En tanto, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que ya hubo un impacto directo de la estrategia, con la reducción en homicidios dolosos entre septiembre y noviembre, al pasar de 111 a 58 homicidios dolosos en el estado, consecutivamente. Agregó que en los mismos meses, en municipios como Zamora bajó de 21 a 15, en Morelia de 14 a tres, Apatzingán de 11 a cinco y Uruapan de 20 a siete.

También anunció que, producto de reuniones con autoridades estatales, municipales y sectores productivos —principalmente con empresarios y productores de limón y aguacate— para atender extorsiones, se acordó construir un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan, entregar 4 mil cartuchos y proporcionar en comodato mil 69 fusiles G3 a la Policía Estatal y 70 a la Municipal de Uruapan.

En un panorama general por el estado, que también contempla el plan Paricutín, explicó que el 8 de noviembre arribaron a la entidad mil 980 elementos, que se sumaron a los 4,386 ya presentes, más 4,140 efectivos desplegados por mandos territoriales, para un total de 10 mil 506.

En tanto, García Harfuch expuso que los resultados del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz contemplan 932 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 narcolaboratorios.

Por su parte, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles informó que la dependencia naval mantiene una fuerza especial de mil 781 elementos desplegados en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, además de operar desde estados vecinos con vehículos, helicópteros, drones, binomios caninos y buques para vigilar el litoral michoacano.