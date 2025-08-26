Martes, agosto 26, 2025
Atenderá Federación falta de energía y condiciones precarias en hospital de Cuetzalan

Hospital de Cuetzalan recibirá mejoras en infraestructura y abasto de medicamentos.
Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a intervenir para resolver las fallas de energía eléctrica y las precarias condiciones del hospital de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. 

Durante la mañanera de este martes, aseguró que el nosocomio está incluido en un plan emergente para hospitales del IMSS-Bienestar, con el objetivo de garantizar la atención médica y el correcto funcionamiento de todas sus áreas.

La mandataria federal abordó las preocupaciones sobre la situación de los hospitales que forman parte del esquema IMSS-Bienestar, en particular los problemas de infraestructura, abasto y personal en regiones apartadas de México. 

Al respecto, aseguró que su administración está implementando un plan emergente para resolver estas carencias.

Lee: Fuera de servicio ambulancias del hospital de Cuetzalan; están en malas condiciones, denuncia activista

A pregunta expresa de una reportera sobre el caso de un hospital en el municipio de Cuetzalan, en Puebla, que se quedó sin energía eléctrica, la presidenta afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un sistema eficiente para responder rápidamente a este tipo de incidentes, especialmente en instituciones de salud.

Sheinbaum Pardo comentó que, junto con el equipo de IMSS-Bienestar y el secretario de Salud, David Kershenobich, realizó un recorrido exhaustivo por todas las entidades del país para elaborar un diagnóstico detallado de las necesidades de cada hospital. 

Dijo que este diagnóstico incluye la evaluación de quirófanos, equipos, aire acondicionado y la falta de personal médico especializado.

Explicó que el plan emergente, con una duración de aproximadamente seis meses, ya está en marcha. 

Como parte de este plan, comentó que se están licitando los equipos necesarios para poner en funcionamiento 258 quirófanos que presentaban problemas, entre los que se encuentra contemplado el hospital de Cuetzalan dentro de las mejoras.

Consulta:Ssa supervisó Hospital General de Cuetzalan, pero no hay fecha para mejorar su operación, indicó Leticia Reyes

Estrategias para contratar personal médico

Respecto a la falta de personal especialista en zonas remotas como Cuetzalan, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se está explorando un esquema donde los médicos de otras localidades puedan viajar dos o tres días a la semana para realizar cirugías programadas. 

Con ello, refirió que se busca garantizar la atención médica en las comunidades donde los especialistas no quieren residir de forma permanente.

Finalmente, en cuanto al desabasto de medicamentos, la mandataria anunció que esta semana dará inicio la distribución de medicamentos para cubrir las necesidades de los hospitales.

