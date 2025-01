Cartas a Gracia

Las notas relevantes de la semana en materia educativa girarían en torno al sistema de educación media superior; y de ellas, darían cuenta tanto el Boletín 12. Implementación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM se hará de la mano del magisterio, de fecha 13 de enero del año en curso, así como la nota que anunciaría la ratificación de la eliminación del “examen de admisión a bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)” (https://acortar.link/ktJUIL), medida que, aunque tendría sus bemoles, sería matizada por la decisión de aplicar un examen de admisión que anunciarían, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Instituto Politécnico Nacional, Gracia.

Las declaraciones del encargado del despacho educativo federal y de su segunda a bordo en el nivel medio superior, abarcarían –en voz del titular– desde temas de acompañamiento en la generación del nuevo plan que iniciaría el ciclo escolar 2025–2026 y que de esta manera cumpliría con el compromiso número 31 de Claudia Sheinbaum para “unificar los programas de estudio en las escuelas de nivel medio superior”; la incorporación de las escuelas del nivel medio superior al Programa La Escuela Es Nuestra (PLEEN) y la reiteración de la negativa a “las cuotas de inscripción que se piden en algunas escuelas públicas [la mayoría] y, si existen, deben ser voluntarias, pero estamos trabajando para que no haya, para que se cumpla lo que dice la constitución de que la educación debe ser gratuita”. El boletín en cuestión atribuiría a Tania Rodríguez Mora, citada en esta carta como la segunda al mando en el medio superior, las siguientes declaraciones: “Se construirán 20 nuevas preparatorias; [se pretendería] alcanzar una cobertura del 85 por ciento a nivel Bachillerato para 2030 [meta que esperaría un crecimiento porcentual de 3.9% [217 300 estudiantes] en seis años hasta alcanzar una matrícula de 5 789 300, y que equivaldría a un 0.65% de incremento anual [36 216 más] iniciando en el próximo ciclo escolar. [La matrícula actual ascendería a] “5 millones 572 mil estudiantes inscritos en alguno de los 31 subsistemas del país [a los que deberían sumarse los más de 20 programas dependientes de las IES autónomas] de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres”. La segunda en la toma de decisiones de media superior precisaría que el “Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana se implementará con base en tres ejes: 1. Fortalecimiento integral [incluyen varias vertientes, entre ellas infraestructura y capacitación docente] 2. [Integraría a los] 31 subsistemas de Educación Media Superior en dos opciones curriculares: Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico con modalidad escolarizada, no escolarizada, mixta y dual [aunque del comunicado no haría referencia al Marco Curricular Común proyecto de 2008 que se sustituiría por el término “unificar”, y al mismo tiempo precisaría] que el gasto educativo del PLEEN, ascendería a] 4 mil 600 millones de pesos, así como la Beca Universal Benito Juárez para apoyar la continuidad de 4 millones 224 mil 381 jóvenes estudiantes con más de 40 mil millones de pesos”. Aunque tendría que precisar, prometería la entrega de dos certificados; el primero, se referiría a “un certificado único digital [que acreditaría la educación media; y segundo] un certificado de Formación Profesional y/o Tecnológico”. Tania Rodríguez adelantaría: “se hará una actualización de programas de formación profesional y técnica en: ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promotor deportivo, electromovilidad, animación digital, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros”; especialidades pertinentes, y más si se considerase de intentos de fraude cibernético en 2024 rondaría en 84 000 millones de intentos.

Declaraciones atribuidas por algunos medios de comunicación (https://acortar.link/ktJUIL) tanto a la titular del Ejecutivo federal como al jefe de la oficina educativa, señalarían el finiquito del examen de ingreso a preparatoria en la zona metropolitana; excepto en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los de los Colegios de Ciencias y Humanidades, dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que se sumarían los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. La convocatoria prometida publicaría las reglas de operación para el ingreso a la escuela que se encuentre más cerca de la casa de quienes aspirasen a tener un espacio en ese nivel educativo. Mediante un comunicado, publicado el 13 de enero, la titular del ejecutivo anunciaría las metas de incremento de la matrícula y las acciones que se utilizarían para conseguirlas en el corto y mediano plazo, entre ellas: “En 2025 se crearán los primeros 40 mil nuevos espacios con la construcción de 20 nuevas preparatorias, la ampliación de 30 y la reconversión de 35 planteles de secundaria, que no tienen turno vespertino, para ser habilitadas como preparatorias vespertinas. Dichas acciones se realizarán en 59 municipios de 30 estados por medio de una inversión de más de 2 mil 700 mdp”.

El magisterio nacional, como sería usual, sería el tercero beneficiado al permitirse que quienes tienen un nombramiento por horas clase en educación media superior, promuevan su crecimiento profesional acorde a las reglas que estableciera el USICAMM. Lo mismo que quienes deseen ingresar al servicio de carrera para maestras y maestros; en hora buena para todas y todos los suspirantes si se cumplieran las promesas realizadas.