PJ solapa estrategias dilatorias de la defensa de López Zavala al no sancionar sus ausencias por supuestos motivos de salud: Monzón

La abogada Helena Monzón lamentó que el Poder Judicial del estado continúe solapando las estrategias dilatorias del abogado defensor de Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura, luego de que se cancelara la audiencia de reposición del juicio por violencia familiar.

En este sentido, señaló que esta incidencia, ya recurrente en la defensa de López Zavala, se mantiene debido a que el tribunal colegiado no emite sanciones ni procesales ni disciplinarias que impliquen la imposición de multas contra la parte responsable del retraso.

Aunado a ello, como se informó ayer en La Jornada de Oriente, la audiencia número 71 del juicio por feminicidio tampoco pudo celebrarse por la ausencia de dos extrabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados a declarar, quienes nuevamente incumplieron con la solicitud de testificar.

Lo anterior, según explicó Helena Monzón, es una consecuencia directa de la prolongada espera para iniciar los procesos judiciales en Puebla y en México, situación que ha entorpecido aún más el desahogo de estos testimonios.

“Es la misma incidencia que tuvimos la semana pasada y es una que no habíamos tenido que vivir hasta ahora; es muy desagradable”, expresó la litigante.

Aunque el juicio podría continuar sin estos testimonios, de acuerdo con la valoración de la abogada, el equipo legal que representa a la familia de Cecilia Monzón considera indispensable lograr el desahogo de dichas pruebas debido a su importancia para el caso.

Por otra parte, la audiencia del juicio por violencia familiar debía reanudarse ayer a las 16:30 horas; sin embargo, pese a que el abogado de López Zavala asistió por la mañana a la audiencia por feminicidio, se ausentó de esta segunda y argumentó que se encontraba enfermo.

Esta estrategia, indicó la litigante, ha sido constante a lo largo de ambos procesos. No obstante, pese a las reiteradas incidencias, no se han aplicado medidas suficientes para impedir que las audiencias continúen posponiéndose una tras otra.

Es importante recordar que la audiencia del juicio por violencia familiar se está retomando por orden del Tribunal de Alzada, luego de que dejara sin efecto la condena de seis años de prisión contra López Zavala por violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón.

Para emitir una nueva sentencia, únicamente es necesario desahogar el testimonio de la propia víctima que fue entregado por escrito a la Fiscalía General del Estado meses antes de su asesinato.

Pese a que esta reapertura del juicio ha sido considerada por Helena Monzón como un acto revictimizante, aclaró que permitirá solicitar una pena mayor a los seis años de prisión, objetivo que comparten ella y el equipo jurídico que la acompaña.

Colectivos y organizaciones de la sociedad civil también señalaron que el constante alargamiento de ambos procesos evidencia la complicidad del Estado, como si se buscara beneficiar al imputado. Asimismo, se sumaron al llamado de la abogada Monzón para exigir que las sentencias condenatorias por ambos delitos se emitan antes del periodo vacacional del Poder Judicial del estado. El tiempo apremia: sólo quedan 22 días hábiles para audiencias antes del receso.

Hoy se llevará a cabo la audiencia número 72 del juicio por feminicidio, en espera de que no se repitan las incidencias registradas ayer. En tanto, la audiencia por violencia familiar fue reprogramada para el 21 de noviembre.

