Diversos medios de comunicación “alertarían” que la república mexicana sería excluida de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes o Informe PISA) 2025, tras no realizar el pago de derechos y no efectuar las actividades preparatorias requeridas. Así lo evidenciarían los contenidos de varios links tomados al azar: “México podría quedar fuera de la prueba PISA 2025” (https://acortar.link/cndtAl); “México en riesgo de perder su lugar en la prueba PISA 2025”; “México en riesgo de quedar se fuera de la prueba PISA 2025”. La historia iniciaría hace cinco meses -días más, días menos- en el que autoridades educativas mexicanas habrían manifestado su opinión mediante la Tarjeta Informativa 11 publicada en la página institucional (https://www.gob.mx/sep/articulos/tarjeta-informativa-11) y cuya cabeza iniciaría con el siguiente texto: “Con relación a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), publicados hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría de Educación Pública informa […]”.

Tarjeta de alegatos en la que se plantearían temas tales como una nueva propuesta pedagógica que se basaría en un “enfoque humanista, científico, con inclusión y equidad [y que pretendería] que las y los estudiantes aprendan para transformar la realidad y sean mejores ciudadanas y ciudadanos, más participativos, con respeto por las libertades, la cultura de paz, la solidaridad, la independencia, la justicia y amor a la patria”. Las autoridades educativas señalarían, adicionalmente, que la prueba y sus resultados, no medirían “las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza (sic) y los aprendizajes en las aulas de los distintos países”. La tarjeta resaltaría los esfuerzos para retornar a la normalidad educativa; cuestión que comentan; se lograría al 100%, aunque los resultados obtenidos por jóvenes y señoritas de 15 años y que cursarían el tercer grado de secundaria en 2022, señalarían que México descendería en varias posiciones respecto a los obtenidos en evaluaciones anteriores; tal como citaría Juan Carlos Miranda Arroyo en el artículo que publicara en Profelandia el 7 de diciembre del 2023: “[…] Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados diez años antes, en 2012”. No obstante, los responsables de la administración educativa ponderarían los resultados obtenidos por México, señalando que presentarían “un descenso menor en matemáticas y lectura que el promedio de los países que integran la OCDE”; razón por la que llamarían a no tomar posturas reduccionistas “y rasgarse las vestiduras”.

Las voces de alerta crecerían Gracia. Hace tan solo unos días, Eduardo Backhoff Escudero, el 3 de mayo de los corrientes publicaría un artículo intitulado: México sin PISA: “ojos que no ven …”, en el que señalaría, en referencia a la prueba PISA y a otras más como PLANEA lo siguiente: “Desgraciadamente, el país optó por eliminar al instituto que se encargaba de ello (INEE), y quien lo sustituyó (Mejoredu) no las realiza. Sin las evaluaciones nacionales e internacionales (México también abandonó los estudios regionales de la UNESCO), el país entra a un cuarto obscuro del que será difícil salir”.

Las razones que esgrimirían quienes se decantarían por continuar con una política pública favorable al impulso de las evaluaciones nacionales e internacionales, serían tan claras como las que escribiría el ex consejero del INEE; sin embargo, las esbozadas por el titular del ejecutivo federal, más allá de tacharlas de medidas neoliberales, dejarían, al leer la Tarjeta Informativa, entrever que los esfuerzos de quienes se encuentran al frente del despacho educativo, explorarían otras veredas. Senderos que implicarían “un profundo proceso de transformación en su sistema educativo, con la implementación del Plan de Estudio 2022 y la Nueva Escuela Mexicana. Esto implica un cambio hacia enfoques pedagógicos innovadores, interdisciplinarios, como el aprendizaje por proyectos, incorporando todas las áreas del conocimiento, incluyendo el desarrollo de habilidades socioemocionales.”. Aprendizaje por proyectos, criticado por la disminución de conocimientos significativos en las áreas evidenciadas por PISA: competencias matemáticas, lectoras y científicas.

El alejamiento de las evaluaciones académicas de referencia permitiría entender y justificar la demanda del SNTE para que desaparezca la USICAMM por ser una herencia persecutoria de la administración de Peña Nieto y Nuño; o con la instrucción institucional para no retener a ningún niño o niña en el grado que cursaban en época de pandemia y todos fueran promovidos al inmediato superior, lo mismo que con la asignación de plazas automáticas a los egresados de las normales rurales. Los pretextos institucionales para decantarse de una evaluación internacional y/o doméstica sobrarían; pero, los augurios parecerían dejar claro que no habría una prueba PISA 2025. Por cierto, te comento que en la secundaria técnica número 2 de Villa Benito Juárez de Macuspana Tabasco y a 9 meses de iniciado el curso escolar, aún carecen de libros de texto gratuito, pretexto suficiente para que sean promovidos sin ser evaluados, Gracia.