Piperos de Tehuacán protestan por decomisos y detenciones de la FGR

Tehuacán. Inconformes por los decomisos de pipas y la detención de conductores aplicados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante operativos para clausurar pozos clandestinos en San Lorenzo Teotipilco, alrededor de 100 trabajadores y propietarios de vehículos iniciaron una manifestación en el centro de Tehuacán para exigir una mesa de diálogo con las autoridades.

Los manifestantes solicitan que se les indique dónde pueden cargar agua de forma legal, pues señalaron que desconocían la ilegalidad de esos pozos, dado que llevaban más de 30 años operando.

Alfredo Reyes Ramos, secretario general de la Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT), expuso que no son delincuentes sino prestadores de un servicio que en Tehuacán aglomera a más de 90 hombres camión, de los cuales ya algunos fueron detenidos y se encuentran bajo proceso penal cuando su único delito fue estar en ese momento en el lugar esperando a cargar agua.

Los manifestantes expresaron que hay alrededor de 20 piperos detenidos junto con sus vehículos, lo cual representa afectaciones económicas porque las fianzas que tienen que pagar para liberarlos son muy elevadas y sus familias no cuentan con esos recursos dado que van al día.

Crisis en el abasto de agua

Reyes Ramos indicó que ninguna pipa prestará servicio, de modo que se quedarán sin agua varias colonias de Tehuacán y la región, además de escuelas y hospitales que no cuentan con red de agua potable y necesitan de las pipas para tener el líquido disponible.

De acuerdo con algunos trabajadores, el precio del agua se ha elevado considerablemente, llegando a duplicarse en poco tiempo, pues anteriormente costaba 400 pesos y ahora en algunos casos se vende hasta en 900 o mil pesos.

Tan solo en San Lorenzo Teotipilco se han clausurado seis pozos de agua, lo que reduce para los piperos las opciones para el llenado de sus vehículos, lo que en parte también lo encarece ya que ahora deben trasladarse a zonas como Tepanco, Miahuatlán o Cuayucatepec.

El líder sindical insistió en que el gobierno les indique dónde cargar porque lo único que solicitan es trabajar para el sostén de sus familias y que las autoridades, cuando apliquen sus operativos, procedan contra los verdaderos delincuentes y no contra la clase trabajadora.