PIPEROS COMO MAFIA

Tres días de paro en Tehuacán, bloqueos en la Cuacnopalan–Oaxaca y colonias enteras sin una gota de agua: no se trata de una protesta legítima, es la captura del abasto por un negocio opaco. A los piperos que hoy presionan no les asiste la razón: han operado como mafia, con sobornos a operadores de válvulas para “cerrar” la red de abastecimiento y forzar compras, pagos a vigilantes de edificios y escuelas con el mismo propósito. Además, carecen sistemas de medición confiables que garanticen la entrega neta de los litros cobrados. Peor aún: hay reportes de extracción en cuerpos contaminados –como Valsequillo– para vender el líquido, así, sin escrúpulos.

La narrativa de los distribuidores de agua en pipa de “solo queremos trabajar seguros y legalmente” cae por su propio peso cuando muchos de ellos explotan pozos de manera ilegal.

Esta situación evidencia también la falla de las autoridades para ordenar el mercado de pipas y asegurar abasto por red. Urgen medidas inmediatas: la certificación de los pozos de donde se obtiene el elemento que expenden, sistemas de medición verificada, bitácoras públicas y control sanitario. Quien no puede demostrarlo, no debe operar; menos aún paralizar una región.

Hace falta también, la trazabilidad total con GPS obligatorios en las unidades de distribución,el registro público de la fuente–ruta–destino, un padrón de pozos autorizados y volúmenes publicados, medidores sellados, tickets con litros, origen y parámetros básicos de calidad, vigilancia sanitaria aleatoria con resultados públicos y sanción penal por agua no apta; .topes temporales de tarifa y subsidios focalizados en contingencia, amén de las denuncias protegidas contra sobornos y cierres deliberados.