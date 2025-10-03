Viernes, octubre 3, 2025
PIPEROS COMO MAFIA

La Redacción

Tres días de paro en Tehuacán, bloqueos en la Cuacnopalan–Oaxaca y colonias enteras sin una gota de agua: no se trata de una protesta legítima, es la captura del abasto por un negocio opaco. A los piperos que hoy presionan no les asiste la razón: han operado como mafia, con sobornos a operadores de válvulas para “cerrar” la red de abastecimiento y forzar compras, pagos a vigilantes de edificios y escuelas con el mismo propósito. Además, carecen sistemas de medición confiables que garanticen la entrega neta de los litros cobrados. Peor aún: hay reportes de extracción en cuerpos contaminados –como Valsequillo– para vender el líquido, así, sin escrúpulos.

La narrativa de los distribuidores de agua en pipa de “solo queremos trabajar seguros y legalmente” cae por su propio peso cuando muchos de ellos explotan pozos de manera ilegal.

Esta situación evidencia también la falla de las autoridades para ordenar el mercado de pipas y asegurar abasto por red. Urgen medidas inmediatas: la certificación de los pozos de donde se obtiene el elemento que expenden, sistemas de medición verificada, bitácoras públicas y control sanitario. Quien no puede demostrarlo, no debe operar; menos aún paralizar una región.

Hace falta también, la trazabilidad total con GPS obligatorios en las unidades de distribución,el registro público de la fuente–ruta–destino, un padrón de pozos autorizados y volúmenes publicados, medidores sellados, tickets con litros, origen y parámetros básicos de calidad, vigilancia sanitaria aleatoria con resultados públicos y sanción penal por agua no apta; .topes temporales de tarifa y subsidios focalizados en contingencia, amén de las denuncias protegidas contra sobornos y cierres deliberados.

Trump declara “combatientes ilegales” a cárteles de la droga en el Caribe

La Jornada -
Ap Washington. El presidente Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son “combatientes ilegales" y afirmó que Estados...
Situación en Gaza es intolerable y deshumanizante; urge tomar medidas: México ante ONU

La Jornada -
Arturo Sánchez y Emir Olivares Ciudad de México. México afirmó este jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que...

Delitos perpetrados en Puebla aumentaron 3% y sumaron 83 mil 602 en 2024

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Puebla registró 83 mil 602 delitos perpetrados en 2024, lo que significó un aumento de 3 por ciento (2 mil 461) respecto a los...
00:00:49

Habitantes de Tehuacán cierran autopista para forzar solución al paro de transportistas de agua

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Al cumplirse tres días de paro de servicio de transportistas de agua en Tehuacán, vecinos de colonias y juntas auxiliares que se abastecen...
00:00:44

Bloquean Periférico Ecológico por decomisos en Puebla de autos chocolate

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Propietarios y vendedores de autos de origen estadounidense bloquearon ambos sentidos del Periférico Ecológico, a la altura del C5, para exigir a Comercio Exterior...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

