“Pierde México más de la mitad de sus jóvenes sobredotados”

Ciudad de México. Andrew Almazán, director de Investigación y Sicología del Centro de Atención al Talento (Cedat), advirtió que México está perdiendo a más de 50 por ciento de sus jóvenes sobredotados intelectuales (inteligencia superior), además de que las mentes más brillantes no son detectadas y atendidas; hasta hoy, siete de cada 10 pasan desapercibidas, lamentó.

Puntualizó que de un millón de niños y adolescentes sobredotados que se calcula existen en el país, apenas se ha identificado a 14 mil, menos de 2 por ciento.

Una encuesta realizada por ese centro, dijo, reveló que la mayoría de los jóvenes en bachillerato con mentes brillantes, piensa irse a otro país a continuar sus estudios .

El especialista, con estudios en las universidades de Oxford, Yale y Harvard, resaltó :“en el Cedat hemos detectado que hay una acelerada fuga de cerebros, hoy más jóvenes y niños talentosos se van del país.

Con cada joven inteligente que se va del país a los 18 años, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en promedio se pierden 70 mil dólares, porque eso es lo que aproximadamente se invierte entre educación y crianza de un niño, desde su nacimiento hasta los 18 años.”

México, que es el país que los pierde, se daña más, porque cuando una nación como Estados Unidos recibe a este joven, ya no tiene que invertir en jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, sino sólo en la ultima parte y aquí que ya se hizo todo eso, nuestro país no se ve beneficiado de ese talento .

Explicó que de cada 10 niños con inteligencia superior que recibimos en el Cedat, 90 por ciento vienen mal diagnosticados, trastornos de hiperactividad, déficit de atención, autismo, disgenesia, es decir, vienen mal detectados y mal atendidos. Un niño con problemas, en lugar de ser atendido de manera correcta, lo tratan como si fuera un pequeño enfermo. Cuando se junta todo esto, hablamos, que del millón de menores con inteligencia superior que deben existir, se pierde por la falta de detección y por ponerles etiquetas como si estuvieran enfermos. Por eso decimos, 95 por ciento de ellos se pierde .

Desafortunadamente, recalcó el especialista, se ha acelerado la pérdida de cerebros, una de las causas es el pesimismo. “Hay jóvenes que físicamente están aquí, pero su mente ya está en otro país, son adolescentes de 15 años. Cuando un alumno de 15 años dice: ‘yo estudie la universidad o la maestría, me voy a ir a otra nación’, físicamente siguen aquí, pero su mente ya esta en otro lado y se empiezan a preparar para irse”.

Tenemos, abundó, mínimo una fuga de cerebros de 150 mil al año. Hay varias causas por las que los jóvenes deciden irse: “dicen que aquí ya no hay nada que hacer, que tienen que marcharse a otro país para desarrollarse, aún no terminan la prepa y ya están pensando que no van a buscar empleo porque no lo voy a encontrar, ni siquiera lo intentan. Eso es algo que también motiva mucho la fuga de cerebros, que ha aumentado desde la pandemia, porque hay pesimismo sobre el país”.

Dafné Almazán, también integrante del Cedat, informó que en el país se inició una campaña de género que busca detectar más mentes sobredotadas, porque en una investigación que se realizó hace varios años, se dijo que sólo se ha detectado a 20 por ciento de mujeres con esa condición. Eso fue alarmante para nosotros, por eso empezamos esta campaña en busca de por qué no encontramos a esas niñas, porque existen, pero no las hemos detectado .

