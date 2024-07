En pie de lucha por nuestros desaparecidos y sobrevivientes

Testimonio de Nestora*

Ante la detención y desaparición forzada temporal de mi esposo Miguel Mesino en un hecho llevado a cabo por el ejército mexicano el 10 de septiembre de 1975 en Río Santiago, correspondiente al Municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero y liberado el 12 de diciembre de 1975, víctima de violaciones graves a los derechos humanos en un contexto de violencia política del pasado durante la llamada Guerra Sucia, quien sufrió tortura.

Mi esposo estaba muy dañado psicológicamente por los golpes que sufrió cuando lo detuvieron los soldados en el camino donde iba con sus compañeros de la escuela. A mi esposo lo llevaron al cuartel de Atoyac de Álvarez, Gro., donde fue golpeado brutalmente durante tres meses, fue vendado de los ojos para que no supiera donde estaba. Mi suegra lo buscaba y no lograba dar con su paradero, ella sufría muchísimo por no saber de su único hijo, sin dinero para moverse para seguir buscando a su hijo y tener que trabajar para sobrevivir, porque todas sus cosas que tenían se las quemo el ejército. Los animales que tenía la familia los soldados los mataron, quemaron su casa, su huerta de café se quedó en el olvido, era la única fuente de ingreso para sostener los estudios y la alimentación de mi esposo, porque él no tenía a su papá desde la edad de 6 años, sólo vivía con su mamá y así pasó el tiempo hasta adulto.

A causa de la depresión que pasó mi suegra, ya no comía y se la pasaba en vela pidiendo a Dios que su hijo se salvará de esas personas que fueron tan crueles. Soldados que despojaron a varios familiares de sus pertenencias y que arrebataron a seres queridos fue la causa principal que con el tiempo influyó en la muerte de mi suegra.

Mi esposo sufrió mucho a raíz de tanta tortura, tenía muchos golpes en todo su cuerpo, por más que se curaba no pudo estar bien, no se recuperó, tenía una costilla quebrada, la columna desviada y le vino el cáncer a su cuerpo, se fue deteriorando hasta que murió hace 6 años luchando y pidiendo a Dios por su salud.

Ahora sólo soy yo quien sigo esta búsqueda por la verdad y la justicia porque mi esposo reflejaba los daños que le había provocado el gobierno.

Yo sufrí mucho a lado de mi esposo, porque le quedaron muchos daños emocionales y eso me marco en mi matrimonio porque no podía tener tranquilidad, ni estabilidad, porque a consecuencia de ello y de los despojos que sufrió mi esposo la carencia siempre ha estado presente en mi familia.

Cuando ando en lucha por verdad y justicia para mi esposo y por las familias de mis compañer@s me expongo, quedando mi integridad física en constantes riesgos por la inseguridad que se vive y aún bajo este contexto de violencia sigo en pie de lucha.

*Nestora es integrante del Movimiento Verdad y Justicia. Atoyac Guerrero.

¿Desaparecer… así nomás?

Parte 25: La salud física y psicológica de los familiares de desaparecid@s, otra deuda.

Yiria Escamilla

En días pasados, la buscadora Cecilia Flores, integrante del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, sufrió un percance automovilístico que derivó en un estado de vulnerabilidad en su salud. A raíz de quedar incomunicada, se emitió una ficha de búsqueda y con un operativo en el cual participó la Guardia Nacional, se le encontró semiinconsciente y deshidratada en la casa-refugio de la ciudad de Querétaro. Este incidente sirvió para desatar una campaña de denostación en su contra, originada en las múltiples descalificaciones del Ejecutivo Federal. Amén del ataque en las redes sociales, el desmantelamiento de la casa-refugio, la exposición a los medios y la vulnerabilidad a su seguridad, el antecedente anterior de su búsqueda en Cdmx (el cual fue desestimado por la Fiscalía General de Justicia local), ha puesto a Cecilia Flores en un estrés extremo.

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la salud física, emocional y psicológica de l@s buscador@s y cómo contrarrestar el ataque gubernamental sin caer en la revictimización. No basta con la angustia de la búsqueda misma del hij@, padre, madre, herman@, etc., el colapso emocional diario (que impacta en otras áreas como la laboral y económica) se suma la ingratitud de la población y de otros colectivos, la indiferencia del Estado, el nulo apoyo de los inoperantes Centros de Atención a Víctimas, etc.

En el Informe sobre Afectaciones a la Salud de Familiares de Personas Desaparecidas y la Respuesta Institucional en México realizado por la organización civil I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A. C., se demuestra que: “es evidente que, en los hechos, la desaparición desencadena cambios radicales en los proyectos de vida de las familias y, consecuentemente, enfermedades que afectan su salud física y mental”.

Se resalta que debido a que los hombres representan entre el 70 y el 94% de las víctimas directas de desaparición a nivel mundial y a los roles de género históricos, son particularmente las familiares mujeres y niñas quienes tienen mayores consecuencias desde convertirse en las principales buscadoras hasta convertirse en el sostén económico: “los efectos de la desaparición son de larga duración y pueden ser permanentes e incluso transgeneracionales”.

Entre febrero de 2022 y junio de 2023, I(dh)eas realizó una encuesta digital a familiares de personas desaparecidas en México. En total, hubo 266 personas encuestadas de 17 estados de la República, Nayarit, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila, Morelos, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y Puebla. La muestra estuvo compuesta por 238 mujeres (91% del total) y 25 hombres (9% del total), en un rango de edad que va de los 20 a los 79 años. Los datos recabados son impactantes:

Solo el 23% respondió que su salud era mala antes de la desaparición, mientras que el 80% respondió que su estado de salud es malo después de vivir la desaparición de su familiar.

El 79% de las personas encuestadas declararon haber desarrollado una enfermedad crónica a raíz de la desaparición de su familiar.

Y el 64% reportó lidiar con problemas de concentración, 72% con ansiedad, 68% con desmotivación y 75% con tristeza.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la instancia encargada de ofrecer atención psicológica, médica y legal a familiares de desaparecidos. Eso significa que se deben satisfacer y garantizar “necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos”, (art. 8). Por ello, un grupo de familiares, el 15 de abril de 2021, acompañados por I(dh)eas, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la CEAV, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por violar su derecho a la salud, al negarse a darles atención médica por las enfermedades que desarrollaron después de la desaparición de un familiar. A la fecha no hay respuesta, con el pretexto de que las mismas no son vinculantes. Así de mal el gobierno.

Ante todo esto, ¿qué nos corresponde a los colectivos, organizaciones e individuos que somos solidarios y aliados de los y las buscadoras de desaparecidos?

Respetar las dinámicas internas y decisiones de cada grupo. No difundir rumores o noticias falsas, difamaciones y suspicacias. Arropar sus iniciativas y hacerlas nuestras en la medida de lo posible. No hacerse cómplice del Estado, dividiendo la lucha. Apoyar, en lo posible, acciones y movilizaciones. Confiar en su experiencia en campo y su dirección colectiva. No desvalorar sus esfuerzos o sus iniciativas. Ejercer la crítica y la autocrítica en los métodos, de manera directa. Recordar que cada desaparecido suyo, es nuestro también. Buscar, hasta encontrarlos.

Nota: Si deseas consultar el informe completo realizado por I(dh)eas, te compartimos el enlace: www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2023/12/informe-salud-final.pdf

Viaje a la Verdad

Mensaje de Carlos Beristain

Marco Antonio Molina Theissen fue desaparecido por el ejército guatemalteco cuando tenía 14 años, en represalia porque su hermana Emma, que estaba detenida, huyó de sus torturadores. Era un 6 de octubre de 1981. A finales de 1997, cuando estábamos terminando el informe Guatemala Nunca Más, me llegó un mensaje de Monseñor Gerardi. Tendríamos que hacer lo posible por incluir un caso que había llegado a última hora, de una familia que estaba en el exilio. Era el primer caso de un niño desaparecido que teníamos y el informe ya estaba terminado, pero llegó a hacerse un sitio.

La familia vivía desde entonces en Costa Rica, y en la parroquia de su barrio en aquella época el entonces obispo de Quiché monseñor Gerardi, también en el exilio después de tener que cerrar la diócesis ante la matazón de gentes de la Iglesia, era el cura en aquella época de ese barrio. También en ese lugar estaba la imprenta donde, por motivos de seguridad, se imprimió el informe Guatemala Nunca Más en 1998. Una concentración de sentidos.

Hoy, de esa imprenta nace otra parte de esa historia. Se llama Viaje a la Verdad, y es una novela gráfica, un cómic escrito por Emma. Un niño perdido que aparece en un mundo igual que él, donde hay otros niños y niñas, de los que se hace inmediatamente parte. Un lugar donde no recuerdan su nombre si nadie los convoca.

Marco Antonio es ayudado por sus nuevos amiguitos en su urgencia por contactar con el mundo del otro lado del muro donde están los vivos. Allí unas palabras sabias de unos campesinos los guían hasta ciudad de Guatemala, y le indican que hablen con un hombre que está siempre escribiendo. Cuando llegan a encontrarlo, él sabe escucharlos. Es Gerardi, y tiene entre sus manos el informe Guatemala Nunca Más. Él les da una dirección y un consejo, porque el mapa para volver no está solo hecho de calles. El muro que cruzaron los niños no ha dejado de existir porque estén al otro lado. Cuando llegan a la casa de la familia, hay ladridos de perros y signos de la naturaleza que para los familiares de desaparecidos son de una presencia. Marco Antonio está ahí y Emma está ahí, pero no se ven. Hay otra presencia en las mantas de una manifestación donde los niños y niñas pueden ver algunos de sus rostros, otra forma de muro infranqueable que se salta con esa memoria que los reivindica. El comic termina con una imagen de lo que nunca pudo destruirse. Yo no sé si podemos comunicarnos como este guion que nos lleva de la mano. Pero estoy seguro de que esa presencia nos acompaña y de que la memoria los recupera.

Este es el link de la historia. www.viajealaverdad.com Fui a declarar a ese juicio que aparece en el libro, en uno de esos hitos de la lucha contra la impunidad de los que tanto hemos aprendido, y en el que seguimos hablando de Marco Antonio. También ahí estaba él. La cúpula militar de la época, que fue juzgada y condenada en Guatemala, no quiso revelar qué hicieron con Marco Antonio, ni en qué lugar del otro lado del muro lo dejaron, que era lo que la familia buscaba con la justicia. Tal vez este bello comic sea parte de ese camino de vuelta. Gracias Emma, y doña Emma.

Aquí se hablaba de una sangre posible; allá, la sangre enrojecía las aceras. Aquí, se hablaba de actuar; allá se actuaba. Aquí, se firmaban manifiestos de corrillo; allá, disparaban los mausers sobre quienes firmaban manifiestos.

Alejo Carpentier Coba

