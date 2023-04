Piden trabajadores nuevas elecciones en el Sindicato de Burócratas para destrabar conflicto en la dirigencia

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla se pronunciaron por realizar un nuevo proceso electoral que destrabe la pugna que hay por la dirigencia y, de esa forma, poder negociar un aumento salarial.

Unos 150 sindicalizados se reunieron la tarde de este martes en el Parque Ecológico para conformar un plan de acción que permita lograr su objetivo y superar el problema mencionado el cual se ha alargado por un año.

Recordaron que actualmente, el gremio no cuenta con un dirigente debido a que Virginia Socorro Meza Cruz, exsecretaria del Sindicato, interpuso un amparo contra la determinación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que ordenó reponer la asamblea para elegir a un nuevo Comité Electoral y así reponer las votaciones en las que su contrincante Jovani Oliver Gallo obtuvo la mayoría.

En ese sentido, indicaron que el conflicto no ha permitido que los sindicalizados puedan negociar un aumento salarial, lo que ha mermado su economía y la de sus familias.

Por ello, plantearon que en los próximos días se realice una labor de convencimiento entre sus compañeros y convocar a nuevas elecciones, para lo cual se necesita la aprobación del 50 por ciento más uno de los 3 mil 200 empleados adheridos al gremio.

Durante el encuentro indicaron que no solo no han podido acceder a un aumento sino también a otros beneficios, además de que no se han entregado cuentas claras de las finanzas actuales del organismo.