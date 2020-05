Disculpa pública de la FGE e intervención de CDH Puebla piden franquiciatarios, luego de que socio alemán fue detenido por error

La intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una disculpa pública de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el compromiso de que no se vuelvan a violentar los derechos de los ciudadanos, exige la Red Mexicana de Franquicias (RMF), luego de que uno de sus agremiados de nacionalidad alemana, Mirko Kosic, fue detenido por error.

En vídeo conferencia, el afectado relató que el jueves de la semana pasada, al salir de una reunión en un restaurante ubicado en la vía Atlixcáyotl, fue abordado por agentes ministeriales que no portaban identificación alguna.

Esto último lo hizo suponer que intentaban secuestrarlo, por lo que corrió hasta Chedraui Selecto, donde los policías le dieron alcance, sujetaron y golpearon, sin presentar alguna orden de aprehensión.

Posteriormente lo acusaron de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que él repetía insistentemente que era un ciudadano alemán.

Momentos más tarde y sin mayor explicación, le quitaron las esposas y lo dejaron en libertad.

Ese mismo día, Mirko presentó una denuncia ante la FGE y desde ese momento, nadie de la Fiscalía lo ha buscado para conocer su caso ni mucho menos para dar una explicación, por lo cual pidió que se aplique todo el peso de la ley a sus agresores.

El afectado sentenció que dará seguimiento legal, a fin de sentar un precedente para que otras personas, mexicanas o extranjeras, no pasen una situación como la que él vivió.

“Ya empezar a exigir un cambio y justicia, de que ya no se vuelva a repetir eso, independiente de la nacional, cualquier ciudadano puede pasar eso y todos valen igual y tienen los mismos derechos de no sufrir esta experiencia. Ya basta con estos temas, no puede ser esta falta de profesionalismo en esta área”.