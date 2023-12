Piden bodegueros de la Central de Abasto el desalojo de comerciantes de la 28 de Octubre

Bodegueros de la Central de Abasto se inconformaron con el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, debido a que aseguraron que reubicó irregularmente a comerciantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre en un predio de esa área comercial, por lo que pidieron someter la decisión al cabildo o desalojarlos.

Los inconformes consideraron como una afrenta la reubicación de los vendedores pues indicaron que estos llegaron a invadir áreas de la Central y finalmente fueron premiados con un terreno.

En conferencia de prensa, recordaron que Rivera Pérez colocó a integrantes de la agrupación en un terreno de la colonia Jorge Murad Macluf, que es aledaña a la Central de Abasto, como una manera de solucionar el conflicto que se generó con comerciantes establecidos cuando los primeros llegaron a invadir áreas comunes.

Sin embargo, René Cruz, bodeguero de la Nave C, afirmó que la reubicación no se llevó a cabo de manera correcta pues esta no se apegó al artículo 155 de la Ley Orgánica Municipal que establece que los bienes municipales no pueden otorgarse a particulares para usufructo, es decir, para que obtengan un bien monetario.

En ese sentido, pidió al presidente municipal que someta la decisión al cabildo para que el resto de los regidores opinen si están o no de acuerdo con entregar el predio a los integrantes de la 28 de Octubre, pues la propuesta debe ser aprobada por dos terceras partes del cuerpo edilicio.

Detalló que desde el pasado 6 de septiembre, los locatarios hicieron extensiva al alcalde su inconformidad por la situación pero no han sido escuchados.

Por otra parte, los comerciantes se dijeron olvidados por las autoridades municipales pues indicaron que son muchas las necesidades que tienen y poca la atención que reciben.

Urgen renovación del Consejo de la Central

En otro tema, los bodegueros se pronunciaron porque el regidor Manuel Herrera Rojas, quien funge como presidente del Consejo de Administración de a Central de Abasto, según establece la ley Orgánica Municipal, que se lleve a cabo la renovación del organismo pues indicaron que hay quienes llevan 10 años en esa instancia y no dan cabida a que participen otras personas.