Piden a Eduardo Rivera en Acateno una universidad digna; el inmueble no cuenta con techo, agua ni internet

Pobladores de Acateno, localizado al noreste del estado, solicitaron a Eduardo Rivera Pérez, abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, una universidad digna debido a que actualmente le falta techo, cercado, agua e internet.

En una reunión con habitantes de esa localidad, estos expusieron que los caminos para sacar sus cosechas no son funcionales y no cuentan con la maquinaria necesaria para dicha actividad, tienen calles y carreteras en mal estado, no hay programas de control de plagas, pésima infraestructura en las escuelas y escasez de espacios deportivos.

Así lo expuso el equipo del panista mediante un comunicado en el que indicó que este ofreció a los habitantes del lugar trabajar en equipo y sin miedo, al tiempo en el que indicó que su proyecto político busca un “México seguro y una Puebla en paz”.

Y agregó “necesitamos trabajar en equipo, unidos, sin miedo, determinados, emocionados de que sí es posible tener un mejor municipio, un mejor estado y un mejor México”, señaló.

San José Acateno se encuentra al noroeste del estado de Puebla, más de nueve mil 100 habitantes distribuidos en 13 inspectorías, donde la petición de las y los jóvenes es tener una Universidad digna ya que el inmueble en dónde actualmente toman clases, tiene serias deficiencias.

En la décimo primera semana de recorrido por el estado respondiendo invitaciones, Rivera inició en Teziutlán, pasando por Hueytamalco, Acateno, Vicente Guerrero, Coxcatlán, entre otros municipios, para finalizar el domingo en Tehuacán.

Al respecto, Lalo Rivera comentó que se encuentra listo junto con los partidos de la coalición Mejor Rumbo para Puebla para enfrentar la batalla entre continuar con el retraso o buscar un futuro esperanzador.

En estos encuentros también estuvieron líderes locales como Juan Cruz Bello y Carlos Herrera; Ramona Méndez, Presidenta Municipal del PRI; Alberto Vázquez, Presidente Municipal del PAN; quienes fueron testigos de la charla entre las militancias y Lalo Rivera en San José Acateno.