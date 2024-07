Pide Sheinbaum a Piña explicar reunión con Alejandro Moreno

Ciudad de México. Tras señalar que sus adversarios tienen “doble moral y doble discurso”, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que explique su reunión con el priista Alejandro Moreno; los mensajes intimidatorios que le envió a Alejandro Armenta, cuando era presidente del Senado y sobre la liberación de delincuentes.

También, en conferencia de prensa, propuso a ministros, magistrados y jueces, “si son muy buenos”, que se inscriban para ser electos por el pueblo.

En conferencia de prensa, cuestionó que Piña “ahora pide diálogo con el presidente de la República o con su servidora, ¿no que había autoritarismo?”, cuestionó.

“Este doble discurso, doble moral que tienen mucho nuestros adversarios. Que la presidenta de la Suprema Corte explique estas liberaciones (de integrantes se cárteles), los famosos sabadazos que se dan, en el caso incluso de delincuencia organizada, de cuello blanco, de fuero común”, dijo.

¿Por qué no explica la reunión que tuvo en la casa de un ministro con el presidente del PRI?, o aquellos chats que sacó Alejandro Armenta, insistió desde la casa de transición. “Entonces ahora sí están del lado de las víctimas”.

Después de que 42 jueces y magistrados advirtieron en una carta pública que elegir a los impartidores de justicia por voto popular los pone en la posición de políticos, Sheinbaum mencionó que si se refieren a ser partidarios “están equivocados”, porque con la reforma los impartidores de justicia serán electos por el pueblo y no por partido político.

“Por qué no nos platican ellos qué opinan de la reforma de (Ernesto) Zedillo. Se fueron todos (los ministros) de la Corte, se nombraron nuevos, elegidos por el entonces presidente (de la República). ¿O no opinan por qué todos se fueron todos con su pensión de no sé cuántos millones”.

Pidió entonces las explicaciones a Norma Piña y recordó que en la primera reunión que tuvo la ministra presidenta con el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, “invitada por él, (ella) no se levantó, no nombró al presidente en su discurso, cuando era un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial. ¿Qué no es un asunto político?, igual que sus chats, manifestó.

A magistrados y jueces les precisó que no serán elecciones por partido político, “van a ser de personas. “Entonces ahora si están del lado de la víctimas”.

Habrá resistencias, “pero sugiero que se inscriban. Le va a dar mucha fuerza a un juez, a un magistrado o a un ministro ser electo por el pueblo de México”.

La renovación del Poder Judicial “es buena”, resaltó.