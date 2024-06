Pide Sheinbaum a legisladores electos cumplirle al pueblo de México

Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, pidió a diputados y senadores electos cumplirle al pueblo de México, no dar marcha atrás a lo avanzado en la cuarta transformación y aprobar en septiembre, como prioritaria, la reforma constitucional de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En su primera reunión, enfatizó que deben conducirse con austeridad y honestidad, y les recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió 20 reformas -aún pendientes de aprobación- y ella incluyó otras cinco como prioritarias.

Estas son: elevar a rango constitucional el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; todos los niños y niñas de escuela pública tengan acceso a una beca universal; la reforma a la Ley del ISSSTE, “recuperar las pensiones de todos los trabajadores del Estado” y no reelección.

“Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre”, pero también, agregó, “hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos”.

Sheinbaum señaló que tras el triunfo en las urnas el 2 de junio pasado “hay mucho ánimo, alegría, se palpa la esperanza en los distintos lugares en donde nos presentamos”, y así, sostuvo, lo constamos el fin de semana en el primer recorrido que realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos corresponde a todas y a todos, los que estamos aquí, responder y cumplirle al pueblo de México, no dar marcha atrás en lo logrado y seguir por el camino de la 4T… nuestro mandato es gobernar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, subrayó.

Indicó que el presidente “demostró que con honestidad y apoyando a los que menos tienen no solo se procura justicia social, sino que además da resultados en todos los ámbitos: hoy tenemos un país con menos pobreza, con menos desigualdad, pero también con un máximo histórico de inversión extranjera directa”. Además, somos la economía número 12 en el mundo y el principal socio comercial de EU. “El crecimiento económico supera todas las predicciones” y el peso es una de las monedas más apreciadas a nivel mundial frente al dólar.

Asimismo, continuó, “somos de los países con menor tasa de desempleo; disminuyó la economía informal; se incrementó el salario mínimo y contamos con proyectos estratégicos para el desarrollo futuro del país”.

Mencionó que “se ha demostrado que no todo es el mercado, que el estado de bienestar es un imperativo ético, moral y representa el más elemental sentido de justicia social; que le inversión pública es necesaria; que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética son indispensables para el desarrollo con justicia en nuestro país”.

Resaltó los logros alcanzados en el Congreso, siendo mayoría legislativa en estos casi seis años, y “hoy tenemos frente a nosotros la enorme posibilidad de juntos y juntas seguir haciendo historia”, dijo a los legisladores electores.

Sheinbuam resaltó que las causas de todos “son ampliar la democracia, fortalecer las libertades, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía; erradicar toda forma de discriminación, la defensa y el respeto a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos. Toda forma de discriminación sancionarla, igual que toda forma de autoritarismo.

“Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las causas justas de nuestro pueblo”.

Indicó que como “movimiento único en el mundo” deben asumir que la unidad con el pueblo de México es fundamental.

Nuestra responsabilidad es histórica, agregó, “nunca lo olvidemos, consolidar nuestro movimiento, pero, sobre todo, consolidar y avanzar con la transformación”.

En estos seis años que vienen, “les puedo asegurar que nos vamos a sentir, todavía, y miren que ya es mucho, más orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Avanzaremos aún más, en el bienestar de nuestro pueblo, en ser una potencia económica, pero una potencia del bienestar”.

Vamos a seguir “disminuyendo las desigualdades y la pobreza, a ser un México con más paz y seguridad, con acceso a la justicia; a ser una potencia científica, cultural, de desarrollo con bienestar y sustentabilidad”.

Asimismo, “con mayor inversión pública y también con mayor inversión privada. Con solidez económica, con más democracia y con más derechos y justicia para las mujeres de nuestro país.

Al final de su mensaje, la virtual presidenta electa pidió a los legisladores electores ponerse de pie y repetir la frase “esencia de lo que somos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Sheinbaum fue recibida al grito de ¡presidenta, presidenta! La acompañaron Mario delgado, líder de Morena, así como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, parte de su equipo.

En el presidium estuvieron además, los presidentes de los otros dos partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia Alberto Anaya, del PT; Karen Castrejón. También estuvo Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.

Sheinbaum, líderes partidistas y legisladores electos sostiene una reunión privada.