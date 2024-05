Pide Riestra que se vigile que boletas robadas no se usen para alterar elección

El candidato del PAN, PRD, PRI y PSI a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña, advirtió que “sería gravísimo que se pretenda utilizar” las boletas electorales robadas la víspera, para influir en el resultado de los comicios del próximo domingo.

Vía X, el abanderado panista señaló que “cualquier casilla que presente más boletas en las urnas de las entregadas a los electores debería ser aperturada para revisar la autenticidad y coincidencia de la papelería”.

Tras el robo de más de 2 mil boletas electorales en la capital de Puebla, candidatos y voceros de la coalición Mejor Rumbo para Puebla exigieron garantías de legalidad, legitimidad, paz y seguridad para las votaciones del próximo 2 de junio.

Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado, expresó su indignación luego que el presunto atraco ocurriera en manos de un empleado del IEE, que transportaba el material a altas horas de la noche y en un auto particular, lo que dijo, rompe la cadena de custodia de los paquetes electorales y plantea serias dudas sobre la integridad de los comicios.

Asimismo, explicó que no basta con reimprimir las boletas sustraídas, como sugiere la vocera de Morena, sino que se requiere una sesión en el pleno del Instituto Electoral para tomar decisiones, por lo que no hay que caer en la desinformación. Además, recalcó que no puede haber más boletas en las urnas de las entregadas en cada casilla.

Por su parte, Iván Galindo señaló que el hurto marca un retroceso y una regresión democrática, hacia aquellos años donde el gobierno organizaba las elecciones, no había órganos garantes ni certeza a la hora de votar.

Nadia Navarro a nombre del PSI, enfatizó que la autoridad electoral debe garantizar la legalidad y no dar lugar a ingenuidades, sino estar consciente de que es la elección más importante de la historia, donde no solo está en riesgo la democracia sino el futuro del país.

Finalmente, el dirigente del PAN Municipal, Jesús Zaldívar, pidió a las y los ciudadanos, salir a abarrotar las casillas el próximo 2 de junio; detalló que si llega un porcentaje de 90 por ciento de participación, ninguna trampa podrá cambiar la decisión de Puebla.

La coalición Mejor Rumbo para Puebla, informó que presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Electorales, con el propósito de preservar la democracia y evitar que se vea afectada por acciones ilegales.

